Su Gazetinu, martis 18 de ghennàrgiu de su 2022

Emergèntzia pro su Coronavirus – Sa situatzione in su Prontu Sucursu de s’ispidale de Santu Martinu de Aristanis abarrat semper grave meda. Isetende unu postu-letu in carchi terapia intensiva de sa Sardigna, intra de sàbadu e domìnigu passados sunt mortos tres malàidos positivos a sa Covid-19 e un’àteru est mortu in un’ispidale de su cabu-logu sardu, apenas lòmpidu dae s’ispidale de Aristanis.

Is bator mortos de custa coa de chida s’atzunghent a su mortu de is dies passadas.

Una coa de chida cun s’ammuntadore pro su servìtziu de emergèntzia, cun su logu prenu de malàidos positivos a sa Covid-19.

Su diretore generale de sa Asl de Aristanis Angelo Serusi est intervènnidu de persone pro evitare sa firmada de su servìtziu e pro permìtere s’arribu de malàidos in còdighe ruju. Una detzisione pigada mancari su personale apat espressadu totu is dificultades chi ddoe fiant.

Su diretore Serusi etotu at apostivigadu su tramudu de tres malàidos a Ilartzi, ma mancari ddoe siant istados custos tramudos a s’ispidale Delogu e is mortos, eris in su Prontu Sucursu de Aristanis ddoe fiant ancoras 7 malàidos ricoverados. E calicunu intra de issos diat tènnere bisòngiu de èssere intubadu.

Emergèntzia fintzas in sa parada in ue si faghent is tampones, chi amegat de domandare a gente meda chi at fatu su tampone de si torrare a presentare pro ddu torrare a fàghere.

E pro ite? Ca unos cantos ddos ant pèrdidos. A custa emergèntzia si ddoe atzunghet sa mancàntzia de reagentes, chi ant a arribare in is dies imbenientes.

Resurtadu bellu, imbetzes, pro su chi pertocat is contraventziones pro no àere respetadu is disponimentos contras de sa Covid-19. In is ùrtimas chimbe chidas ant postu sa contraventzione isceti a 12 butegas in provìntzia de Aristanis (e pro una nd’ant apostivigadu sa serrada).

In provìntzia is averiguaduras ddas ant fatas is fortzas de s’òrdine e sa politzia locale.

In provìntzia de Aristanis, in is primas chimbe chidas de averiguaduras istabilèssidas dae su Guvernu a pustis de s’intrada in vigèntzia de is règulas noas contras de sa Covid, ant controlladu in totu a 12.064 persones e 2.666 butegas e àteros locales pùblicos.

Cun totu custas averiguaduras, is persones chi ant contraventzionadu pro ite ca fiant sena de mascheredda sunt istadas 39 isceti.

Unu bilàntziu duncas positivu, chi mustrat s’isfortzu mannu de is fortzas de s’òrdine e de sa politzia locale, ma fintzas sa risposta de tzitadinos e butegheris chi pro su prus ant rispetadu is disponimentos pro firmare s’isparghidura de su virus, cumportende-si cun responsabilidade.

Antoni Nàtziu Garau

—–

