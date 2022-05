Su Gazetinu, martis 17 de maju de su 2022

At a èssere Efisio Sanna, candidadu a sìndigu de sa cambarada de Tzentru-Manca, su chi s’at a agatare in su primu postu de s’ischeda eletorale de is eletziones comunales de Aristanis de su 12 de làmpadas. Massimiliano Sanna, candidadu a sìndigu de sa cambarada de Tzentru-Dereta at a èssere in su de duos postos, sighidu dae is candidados a sìndigu de is listas tzìvicas, Sergio Locci e Filippo Murgia. Sa ponidura de is listas in s’ischeda eletorale dd’ant tirada a billetes custu mangianu in sa Cummissione eletorale tzircundariale.

Pro efetu de sa tiradura a billetes is listas ligadas a is candidados a sìndigu ant a essire in s’ischeda cun custu òrdine:

1) Efisio Sanna: Partidu Democràticu, Manca pro su Tempus benidore pro Aristanis, Partidu Sotzialista Italianu, Pro Efisio Sanna Sìndigu, Aristanis democràtica e possìbile e Movimentu Aristanis. 2) Massimiliano Sanna: Riformadores, Sardigna 20Binti, Populares europeos, Aristanis in su Tzentru – UDC, Fortza Itàlia, Frades de Itàlia, Partidu Sardu de Atzione. 3) Sergio Locci: Aristanis, pro fraigare su tempus benidore nostru. 4) Filippo Murgia: Aristanis, identidade e connotu, Filippo Murgia Sìndigu.

In s’interis, fintzas su candidadu a sìndigu de sa cambarada de Tzentru-Dereta, Massimiliano Sanna, s’est presentadu a manera ufitziale, a pustis de chidas de firmada e de sa pagu seguresa chi at piessignadu s’inditu de su nùmene suo. Paris cun Massimiliano Sanna ddoe fiant is rapresentantes de is partidos chi formant s’iscuadra chi dd’agiudat. Andrea Santucciu, coordinadore provintziale de is Riformadores; Francesco Mura, cummissàriu provintziale de is Frades de Itàlia; Emanuele Cera, cummissàriu provintziale de Fortza Itàlia; s’assessora regionale Anita Pili, rapresentante de Sardigna 20Binti; Simone Prevete, segretàriu de su Partidu Sardu de Atzione; Paolo Angioi, chi rapresentaiat sa lista de s’UDC e Celeste Salaris, chi rapresentaiat su movimentu de is Populares europeos.

Movet aici sa campànnia eletorale in Aristanis, abbiatzada dae totu is candidados de is 15 listas.

Antoni Nàtziu Garau

