Su Gazetinu, martis 17 de ghennàrgiu de su 2023

martis 17 de ghennàrgiu de su 2023

Una mustra e una cunferèntzia in Ilartzi pro afestare s’anniversàriu de sa nàschida de Antoni Gramsci: su de 132.

Sàbadu 21 de ghennàrgiu (sa die in antis de cussa de sa nàschida sua, in su 1891) sa Fundatzione Domo Museu Antoni Gramsci proponet sa mustra a cumone de arte cuntemporànea “Indifference”, pensada e contivigiada dae Margaret Sgarra, curadora de arte cuntemporànea e istòrica de s’arte.

Acasagiada in is locales de sa Domo Museu in carrera de Umberto, sa mustra dd’ant a inaugurare a is chimbe de sero. “Indifference” s’at a pòdere bisitare ònnia die (francu su mèrcuris), dae is deghe de mangianu a is duas e dae is tres de sero a is ses, fintzas a su 27 de abrile, die de sa morte de Gramsci, in su 1937.

A pustis de s’inauguratzione de sa mustra, a is ses, ddoe at a àere una cunferèntzia intitulada “Pro una biografia noa de Gramsci: is annos de sa formatzione intra de sa Sardigna e Torinu”. S’addòbiu dd’ant a fàghere in s’Auditorium comunale. Relatadores ant a èssere Giuseppe Cospito e Gianni Francioni, professores de s’Universidade de Pavia, chi ant a faeddare de sa simana chi Gramsci nche aiat passadu in Piemonte e de comente custu apat lassadu rastru fungudos in su pensu suo. Ant a faeddare fintzas de sa formatzione in iscola de su filòsofu/polìticu sardu, intra de su ginnàsiu in Santu Lussurzu e su litzeu in Casteddu, in antis de mòvere a Piemonte pro frecuentare, in Torinu, s’universidade.

Ma is duos professores ant a faeddare fintzas de Antoni Gramsci giornalista.

Antoni Nàtziu Garau

