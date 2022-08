Su Gazetinu, martis 16 de austu de su 2022

Mesaustu intra de mare, nues e controllos – Mesaustu in mare pro medas in provìntzia de Aristanis puru. Una die de festa magangiada, però, dae is nues e dae s’abba. Nues e abba chi ant a acumpangiare fintzas sa die de oe, seberada dae medas pro perlongare sa festa de mesaustu. Is previsiones de Arpas Sardigna, difatis, ant postu àera annuada a manera no regulare cun proiduras isuladas, fintzas cun piessignu de isderrocada de abba o temporada, chi diant pòdere acontèssere in su Cabu de susu de s’ìsula. Temperaduras: is mìnimas sunt firmas, is màssimas sunt firmas o in ismèngua lèbia. Bentu: a primìtzios at a tirare comente a araghighedda, ma at a punnare a sulare dae is cuadrantes meridionales a merie. Mare: mòvidu a manera generale.

A parte is chistiones de su tempus, sa die de mesaustu non nd’at fatu essire a campu àteras dificultades. Un’allarme farsu ebbia pro unu turista tedescu chi si pensaiat chi s’esseret pèrdidu oru oru de mare, ma chi imbetzes si nche fiat istesiadu sena de ischire chi ddu fiant chirchende.

Is Carabineris dae parte issoro ant cuncordadu sa faina “Mesaustu seguru”, pensada dae su Cumandu provintziale de is Carabineris de Aristanis, cun servìtzios ispartos fatos cun patùllias meda de is Istatziones de is Carabineris e de is Nùcleos Operadores e Radiomòbiles de is Cumpangias de Aristanis, Ilartzi e Mòguru, chi ant controlladu is tretos prus sensìbiles e perigulosos de su territòriu.

Sa tarea, ant fatu a ischire in su Cumandu, fiat sa de prevènnere e istruncare is reatos contras de su patrimòniu, sa bèndida e s’impreu de sustàntzias istupefatzentes e s’aprofitu de sustàntzias alcòlicas (dae ue naschent àteras cosas non lìtzitas e perìgulos mannos prus che totu pro sa tzirculatzione istradale), chi casi semper creschent in ocasione de custas festas.

Antoni Nàtziu Garau

