Su Gazetinu, martis 15 de onniasantu de su 2022

Miss Sorradile – Est arribada in su de tres postos e at conchistadu su tìtulu de “Fèmina de is Traditziones”. Sonia Fadda, giòvana de Sorradile, at pigadu parte a is premiatziones de “Fèminas Comunes in frore”, su cuncursu cuncordadu in s’addòbiu natzionale de Asproflor in s’EIMA International di Bologna.

A Sofi Tandin de Porto Viro (Rovigo) dd’ant elègida “Fèmina de is Comunes in frore”. Su de duos iscaleris cun sa fasca EIMA-FederUnacoma est tocadu a Mara Schellino de Alba (Cuneo).

Su cuncursu dd’at presentadu s’imprendidora e blogger Rossana Turina, paris cun Enrico Leva.

Su tema de ocannu fiat sa paghe, regordadu fintzas de una chirchiola manna de frores, longa deghe metros e fatu cun 1.500 testigheddos de violas de colores diferentes in s’intrada de sa Fiera de Bologna.

A subra de su palcu is pitzocas ant regordadu sa bandera de sa paghe cun is colores de sa bestimenta issoro.

Binu nou – Sa rassigna de su binu nou de Milis acabbat s’editzione de su 2022 cun unas 16 mìgia presèntzias e cun 4.000 càlighes de binu bèndidos. Nùmeros de importu chi prèmiant s’impignu mannu de sa Pro Loco, ghiadu dae su presidente Luigi Murgia, e is novas de s’editzione de ocannu, chi dd’ant torrada a cuncordare a pustis de duos annos de firmada pro more de sa pandemia.

Intra de is àteras cosas sa gente at agradèssidu meda s’abertura de is paradas dae su mangianu e su de pònnere paris binu nou e garnatza. Sa faina Garnatza in villa, difatis, at pòdidu contare 600 tastaduras a intro de villa Pernis.

Intra de is cosas noas chi s’ant a cunfirmare fintzas ocannu chi benit ddoe at a èssere su logu pro su binu biològicu.

Sa Pro loco miliresa amegat de pensare giai a s’editzione pro su 2023, cun unu progetu interessante meda.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.