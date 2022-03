Su Gazetinu, martis 15 de martzu de su 2022

Chèscia de is autotrasportadores e timoria de is consumadores – Sighit in Sardigna sa chèscia de is autotrasportadores contras de s’incarimentu de su carburante, detzìdida in is dies passadas dae agiomai 300 traballadores chi si sunt cunvocados dae sese in assemblea in Tramatza. Is camionistas ant chertu organizare sa presèntzia issoro in su portu industriale de Santa Justa-Aristanis; in Arborea, in su rugheri pro andare a is istabilimentos de sa 3A e de sa Coop de is produsidores; acanta de Losa, in su rugheri intra de s’Istatale 131 e sa 131 DCN. In prus sunt acontèssidas fileras de tir in s’Istatale 131.

Eris una delegatzione de is autotrasportadores dd’ant retzida in Regione, ma is assessores Zedda e Todde ant naradu chi sa responsabilidade est de su Guvernu natzionale. E pro oe s’isetat de bìere ite nd’at a essire a pìgiu in Roma in s’addòbiu cunvocadu dae sa sutasegretària Bellanova.

Is autotrasportadores narant chi ant a sighire cun is manifestatziones fintzas a cando is costos pro sa categoria, semper prus graes, no ant a ismenguare.

In s’interis in Sardigna s’amegant de bìere is primas dificultades: eris mertze meda no est arribada.

In is dies passadas, a pustis chi fiant essidos unos cantos messàgios de pistighìngiu in is social, gente meda est andada a butega pro fàghere provista de cosa de papare. Prus che totu sa gente est andada a is butegas de sa distributzione manna, mancari apant frunidu is asseguraduras in contu de su coberamentu de is benes alimentares prus pretzisos. Sa timoria s’est atzunta a cussa pro sa gherra in Ucraina chi est faghende mancare prodùsidos meda. In is ùrtimas oras ant sinnaladu sa mancàntzia de ògiu de sèmene e fintzas de pellet pro s’alimentatzione de is istufas.

Antoni Nàtziu Garau

—–

