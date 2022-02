Su Gazetinu, martis 15 de freàrgiu de su 2022

Interru in Ula – S’at a fàghere custu merie s’interru de Salvatore Cossu, su pensionadu de 89 annos, mortu brusiadu a pustis chi nch’est rutu a sa ziminera de domo sua, in Ula.

S’òmine fiat in coghina in dae in antis de su fogu cando, forsis pro more ca at tentu unu mancamentu, nch’est rutu a su fogu.

Dd’at agatadu una neta de 15 annos, chi sa famìllia sua bivet paris cun s’ajaju e chi at dadu luegos s’allarme.

A sa domo de bia de Indipendèntzia ddoe sunt curtos luegos is sucurridores. Dae su distacamentu de Abbasanta sunt mòvidas is iscuadras de is Vìgiles de su Fogu e sunt arribados fintzas s’ambulàntzia de su servìtziu 118 e is Carabineris, ma – a dolu mannu – su pensionadu fiat giai mortu.

Mèigos in Crabas – Is tzitadinos crabarissos chi sunt abarrados sena de mèigu ant a pòdere gosare de unu servìtziu ispetziale in funtzione pro chimbe oras a sa die, dae su lunis a sa chenàbura, in s’ambulatòriu de sa Guàrdia mèiga de bia de Tharros.

Su servìtziu nou est mòvidu eris e previdit sa presèntzia de duos mèigos in ònnia turnu chi, a prus de is retzetas normales, ant a pòdere domandare bìsitas ispetzialìsticas, retzetare meighinas de is pranos terapèuticos e sighire àteras chistiones contivigiadas dae su mèigu de famìllia.

Dae oe mudant is oràrios e s’ambulatòriu at a abèrrere cunforma a custu calendàriu: su martis, sa giòbia e sa chenàbura dae is oto de mangianu a sa una; su lunis e su mèrcuris dae is tres de merie a is oto.

Antoni Nàtziu Garau