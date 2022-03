Su Gazetinu, martis 14 de martzu de su 2022

Dae oe at abertu in Aristanis , in su Smart de su bighinadu de Torangius, unu tzentru de regorta de meighinas in favore de s’Ucraina, cuncordadu dae su Comune de Aristanis a manos de pare cun Domus Aristanis, chi sighit s’impignu suo pro sa populatzione interessada dae sa gherra.

At a fàghere a donare meighinas pro illebiare su dolore, antibiòticos, coaguladores, cotone, garzas, disinfetadores, tzerotos, flebos e solutzione fisiològica, cortisònicos, siringas, puntos istèriles, frigatziones pro brusiaduras e telos tèrmicos.

Is rapresentantes de s’assòtziu de voluntariadu sunt a disponimentu in su locale Smart, in bia de Fermi, in dae in antis de sa crèsia de Santu Pàulu, su lunis, su martis e su mèrcuris, dae is bator a is sete de merie, e su mèrcuris, sa giòbia e sa chenàbura, dae is noe e mesu de mangianu a mesudie.

Su sìndigu Andrea Lutzu chida passada at cunvocadu su Tzentru operadore comunale de Amparu tzivile pro faeddare de sa situatzione de s’emergèntzia sanitària ingendrada dae sa gherra in Ucraina.

Paris cun su COC, in sa sala de su Consìgiu comunale ddoe fiant is rapresentantes de sa Prefetura, de sa ASL, de s’Amparu tzivile provintziale, de is assòtzios de voluntariadu de amparu tzivile e de assistèntzia.

Su sìndigu Lutzu at fatu a ischire de s’abertura de su Tzentru operadore dedicadu a s’emergèntzia de is disterrados de s’Ucraina “pro coordinare in sa mègius manera is fainas de acasàgiu e assistèntzia, isfrutende fintzas s’esperièntzia fata in custos ùrtimos duos annos cun sa pandemia e isfrutende sa retza de su bonucoro chi amus bidu”.

Intra de is fainas chi in Aristanis puru si pensat de fàghere ddoe sunt cussas pro su primu acasàgiu, sa registratzione de is arribos, s’agiudu linguìsticu, sanitàriu e psicològicu, s’agiudu in iscola.

