Su Gazetinu, martis 14 de làmpadas de su 2022

Sa Sardigna puru in is dies imbenientes dd’at a interessare s’antitziclone Scipione, chi in Aristanis nche at a ampulare a susu is termòmetros fintzas a 36° C.

In is zonas de a intro de s’ìsula – segundu is previsiones de Ilmeteo.it – is temperaduras diant dèpere lòmpere addiritura a 38° C.

In Sardigna is temperaduras ant a abarrare de unos 5-6° C a subra de sa mèdia de custa simana a su mancus fintzas a sàbadu e, forsis, pro totu chida chi benit. Ddu narat su metereòlogu de Sardigna Clima Onlus, Dario Secci.

S’ìsula s’at a agatare in s’oru orientale de s’antitziclone e, duncas, su tempus diat pòdere èssere pagu seguru: oe est capassu chi proat in sa parte tzentru e sud-orientale de sa Sardigna.

Comente at sutaliniadu su setore mèteu de su Tzentru funtzionale detzentradu de s’Amparu tzivile regionale, oe e cras is temperaduras ant a èssere in crèschida lèbia. Chenàbura e sàbadu s’àera at a èssere lìmpia o pagu annuada. Is temperaduras ant a èssere agiomai firmas. Su bentu at a sulare comente a araghighedda, su mare at a èssere sèriu o pagu mòvidu.

Antoni Nàtziu Garau

