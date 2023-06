Su Gazetinu, martis 13 de làmpadas de su 2023

Cadderis aristanesos protagonistas: unu sutzessu mannu – Is cadderis aristanesos si sèberant ancoras me in is curreras a triva chi si faghent in Sardigna e foras dae s’ìsula. Fortes de unu connotu de importu in sa pesamenta de is caddos, sa provìntzia de Aristanis si podet bantare de tènnere isportivos de giudu. Un’àtera cunfirma est arribada dae is Campionados sardos de ecuitatzione chi ant fatu in Fìgari.

Cumentzamus cun su primu prèmiu de s’aristanesu Gianleonardo Murruzzu, chi at sètzidu a Taissa Sarda, chi a oto annos dae su de sete prèmios chi aiat bintu, at torradu a bìnchere pighende-nde su primu postu a Giovanni Carboni cun Furacoros Baju.

Sa gara est istada una triva intra de Murruzzu e su rivale Luigi Angius chi at curtu cun Raresa: in sa prima triva at bintu s’aristanesu, chi però no at addopiadu sa bìnchida in sa de duas trivas. Murruzzu at bintu però in sa de tres, conchistende aici sa medàllia de oro. Gràtzias a Murruzzu, sa Sardinia e Horses de Aristanis nch’est pòdida artziare a su primu iscaleri de su palcu in sa classìfica de is sotziedades.

Unu prèmiu dd’at otentu fintzas s’amàsona de Arborea Aurora Cenghialta, chi est furriada a sa bidda de sa bonìfica cun una copa bìnchida in sa categoria C120 gràtzias a s’ebba sua Ciyara di Villa Francesca.

Ma in Prammas puru ddoe at campiones meda gràtzias a is cadderis de su tzìrculu Monte Arci Horse Club de sa bidda oru oru de Pauli Majori. Maria Caccavale cun Amstic Dream at conchistadu tres bìnchidas in su Trofeu brevetos 100 e unu primu postu a sa sola. Su de tres postos, imbetzes, est tocadu a Nicola Torchia cun su caddu Tradicion.

Una medàllia de prata imbetzes est arribada dae sa triva 80 pony gràtzias a Matilde Lumia e a Pin Pin, chi ant bintu in is trivas de chenàbura e de sàbadu. Filippo Montixi puru est andadu bene meda cun Bella ti faghes.

Matteo Zucca e Riccardo Tatti ant otentu, imbetzes, una medàllia de brunzu is su trofeu 80 caddos, conchistende su de tres postos impare in sa classìfica de acabbu.

A prus de is dischentes, su maistru puru at otentu reconnoschimentos de importu in sa classìfica de acabbu de su campionadu: difatis, su tècnicu de su tzìrculu Marco Arca at conchistadu su de bator postos a sa sola in is àndalas dificultosas criadas dae Giovanni Bussu.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.