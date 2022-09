Su Gazetinu, martis 13 de cabudanni de su 2022

Eris at sonadu sa campanedda pro una prima cambarada de is 14.739 dischentes de is iscolas primàrgias, mèdias e superiores de sa provìntzia de Aristanis. Unas cantas iscolas, difatis, ant seberadu de antitzipare sa prima die de iscola e de no abetare a cras, data apostivigada dae su ministeru.

S’annu de iscola est comintzadu cun prus de 300 dischentes in mancu, segundu is datos frunidos dae su segretàriu de su sindacadu Snals provintziale, Luciano Cariccia. Un’ismèngua chi sighit annu cun annu, pro more de su nùmeru bassu de nàschidas.

Is nùmeros bogados dae su segretàriu de su Snals provintziale faeddant a solos. In is iscolas primàrgias de sa provìntzia de Aristanis is dischentes sunt 4.696, 152 in mancu cunforma a ocannu passadu. Sunt partzidos in 114 classes. Is postos pro is maistros sunt 419, a custos si ddoe agiunghent 117 maistros de agiudu pro 227 pipias e pipios chi nde tenent bisòngiu. Is postos de afortiamentu sunt 50, mentras sunt 29 cussos de religione.

Is dischentes chi andant a s’iscola mèdia sunt 3.443, partzidos in 215 classes: unos chimbanta pitzocheddos in mancu cunforma a ocannu passadu. Is professores sunt 382, 97 de custos sunt de agiudu, 25 de afortiamentu e 12 de religione.

Sa populatzione de iscola de is istitutos superiores in provìntzia de Aristanis est de 6.600 dischentes, 107 in mancu cunforma a s’annu de iscola passadu. Is professores sunt 615, cun 92 insegnantes de agiudu, 60 de afortiamentu pro is chi sunt in prus e 6 de afortiamentu pro s’agiudu; is professores de religione sunt 20.

In is iscolas de sa pipiesa de sa provìntzia de Aristanis ddoe sunt 1.884 pipios, partzidos in 109 setziones. Is maistros sunt 218, a custos si nde ddoe agiunghent 105 de agiudu e 3 de afortiamentu; cussos de religione sunt 7.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.