Su Gazetinu, martis 12 de trìulas de su 2022

Vatzinu contras de su Coronavirus – Movet sa campànnia pro fàghere sa de duas doses de richiamu de su vatzinu contras de su Coronavirus. Una tzirculare bogada paris dae su Ministeru de sa Salude, CSS, Aifa, Iss agiornat is inditos in contu de is richiamos de su vatzinu e annoat s’invitu: “Si racumandat a totu is persones chi tenent 60 annos o prus de fàghere sa de duas doses de richiamu, cun vatzinu mRNA, a tenore de sa dose autorazada (30 mcg in 0,3 mL pro Comirnaty; 50 mcg in 0,25 mL pro Spikevax), bastet chi siant passadas a su mancus 120 dies dae sa prima dose de richiamu o dae s’ùrtimu impestu a pustis de su richiamu”.

“Sa de duas doses de richiamu, in prus, est racumandada a is persones cun dilighesa manna pro more de àteras maladias, bastet chi tengant prus de 12 annos, cun su vatzinu mRNA cunforma a is doses autorizadas pro sa dose de richiamu e atenore de s’edade (dae 12 a 17 annos cun su vatzinu Comirnaty isceti cun dose de 30 mcg in 0,3 mL, cumentzende dae 18 annos cun vatzinu mRNA, cun dose de 30 mcg in 0,3 mL pro Comirnaty e de 50 mcg in 0,25 mL pro Spikevax), bastet chi siant passadas a su mancus 120 dies dae sa prima dose de richiamu o dae s’ùrtimu impestu a pustis de su richiamu. Si cunfirmat in fines – agabbat su documentu firmadu dae Giovanni Rezza, Nicola Magrini, Silvio Brusaferro e Franco Locatelli – de dare sa preferèntzia a totu cussos chi no ant ancoras fatu vatzinu perunu, mancari esseret racumandadu a issos puru a ddu fàghere”.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.