Su Gazetinu, martis 12 de cabudanni de su 2023

Su canotàgiu – Sunt medas is medàllias e is reconnoschimentos arribados a sa tzitade de Aristanis in custas chidas passadas gràtzias a is bìnchidas de is atletas suos in sa disciplina isportiva de su canotàgiu.

Su chi nche at fatu torrare a artziare sa tzitade de Lionora a s’Olimpu de is campiones sàbadu 9 de cabudanni est istadu Stefano Oppo cun sa medàllia de brunzu otenta in is campionados de su mundu de canotàgiu, in Belgradu. Paris cun su cumpàngiu Gabriel Soares at conchistadu su de tres iscaleris de su palcu de is binchidores in sa categoria a duos pesos lèbios, a palas de sa prata binta dae s’Isvìtzera e de s’oro chi est tocadu a s’Irlanda.

Su campione aristanesu, in prus, at conchistadu su billete pro fàghere intrare s’Itàlia a is Olimpìades de Parigi 2024, gràtzias a su de duos postos otentu in is mesufinales de su Campionadu, arribende a palas de s’Isvìtzera.

Sa passione pro su canotàgiu at atacadu fintzas a is pitzocheddos: is bintitrès conoeris piticheddos intra de 10 e 14 annos de su Tzìrculu Nàuticu de Aristanis sunt torrados dae sa finale natzionale de Canoagiòvanos e dae s’Addòbiu de is Regiones chi dd’ant fatu in su Lagu de Caldonazzo, in Trentinu, cun sa bellesa de 12 medàllias.

In s’Addòbiu de is Regiones su primu postu dd’ant otentu Gianmichele Putzolu, Stefano Cossu, Nicola Pasquini e Nicola Corrias cun s’istafeta; Elena Sofia Patta; Chiara Sassu; Anita Testa; Elena Sofia Patta; Anita Testa e Michela Zucca; Riccardo Pontis; Giovanni Paolo Radaelli; Emmanuele Mira e Gabriele Pisu in àteras categorias.

In sa finale de Canoagiòvanos medàllias meda ddas ant bintas Elena Sofia Patta; Riccardo Pontis; Anita Testa; Michela Zucca e Paolo Solinas.

Ma un’àteru motivu de presu pro su Tzìrculu Nàuticu est istada sa triva de sa canoera Elena Murtas in s’Olympic Hopes de sa tzitade de Poznan, in Polònia, manifestatzione giovanile de velotzidade a canoa pro is giòvanos chi promitent bene pro is Olimpìades, cuncordada cun s’agiudu de s’International Canoe Federation.

S’atleta giòvana, chi est sa de duas bortas chi ddoe pigat parte, est lòmpida sa de ses in sa finale de su K2 200 metros, sa de noe in sa finale de su K2 500 metros e sa de chimbe in sa finale B de su K4 500 metros cun sa bandera asula de s’Itàlia.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.