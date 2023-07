Su Gazetinu, martis 11 de trìulas de su 2023

Sardigna, terra de betzos – Is problemas de s’ispopulamentu e de is pagas nàschidas ponent pistighìngiu mannu me in s’ìsula nostra: pro su de tres annos paris sa Sardigna est sa regione cun su tassu prus bassu de natalidade, cun un’ismèngua de sa populatzione chi paret de non connòschere fine.

Sa situatzione chi no est bella meda dd’at pintada su Raportu de su Tzentru pro is Chircas Econòmicas Nord e Sud (CRENOS) de s’Universidade de Casteddu: s’1 de ghennàrgiu de su 2023 in Sardigna nche teniamus 1.575.028 bividores, cun un’edade mesana de 48,4 annos e 253 antzianos ònnia 100 giòvanos, cun apenas 7.695 nàschidas in dae in antis de 20.524 mortes.

Si in sa simana dae su 2019 a su 2022 s’ismèngua de sa populatzione s’est firmada in su 2,17%, cun 35.000 bividores in mancu, pro su 2023 su Tzentru previdit un’ismèngua fintzas prus manna.

In sa pròpia simana sa provìntzia de Aristanis at pèrdidu 5.000 bividores, cun una pertzentuale de su 3,19 %, duncas prus arta cunforma a sa mèdia regionale: su cabu-logu isceti nche resurtat a propassare 10.000 bividores, mentras Terraba nd’est calada a suta de custa làcana e 48 biddas de 87 tenent prus pagu de 1.000 residentes.

Sa nostra, de seguru, no est una provìntzia giòvana: una parte de tres de sa populatzione est formada dae persones chi tenent prus de 60 annos, cun una pertzentuale de su 36 %, mentras su 9,7 isceti de is cristianos faghent parte de sa fasca intra de 0 e 19 annos.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.