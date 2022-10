Su Gazetinu, martis 11 de santugaine de su 2022

In Santu Giuanni de Sinis ant iscapadu un’àteru tostighinu. Un’annu a pustis de Gavinu e Genovefa, immoe est tocadu a Rugheta, chi est torrada a bìvere in s’ambiente naturale suo: su mare.

Dd’aiat agatada in su mese de làmpadas passadu unu piscadore in is abbas de su golfu de Aristanis e nche dd’aiat portada luegos a su Tzentru de recuperamentu de su Sinis pro averiguare si istaiat bene.

E, a pustis de bator meses, Rugheta in fines at pòdidu torrare a nadare in mare, acumpangiada pro custa ocasione dae su campione de nàdidu Corrado Sorrentino, chi in is chidas passadas at fatu su fùrriu de sa Sardigna a nàdidu pro ammentare a sa fìgia Amèlia e pro regòllere dinari pro sa còmpora de aparitzos pro su repartu de Oncoematologia pediàtrica de s’ispidale Microtzitèmicu de Casteddu.

A sa die de festa cuncordada dae su Comune de Crabas, dae s’Àrea Marina Amparada “Penìsula de su Sinis – Ìsula de Malu Entu” e dae su Cres ddoe ant pigadu parte fintzas is dischentes de is iscolas de Crabas, chi ant pòdidu bìere unu documentàriu in contu de s’iscapadura de Gavinu e Genovefa. E Gavinu etotu at propassadu dae ora s’Istrintu de Gibilterra e immoe punnat conca a is Caràibi.

S’apuntamentu de Santu Giuanni de Sinis, in prus, dd’ant postu in su calendàriu de su Fèstival de s’Isvilupu Sustenìbile Sardigna 2030, cuncordadu dae s’Alleàntzia Italiana pro s’Isvilupu Sustenìbile e dae sa Regione Sardigna.

Antoni Nàtziu Garau

