Su Gazetinu, martis 11 de ghennàrgiu de su 2022

martis 11 de ghennàrgiu de su 2022

Emergèntzia Coronavirus – Sa Sardigna pranghet a àteros bator mortos pro more de su Coronavirus. Intra de is mortos fintzas un’òmine de 63 annos residente in provìntzia de Aristanis. Est su chi nde essit a pìgiu dae su bulletinu de ònnia die in contu de s’emergèntzia Covid-19 bogadu eris dae s’Unidade de crisi regionale.

In is ùrtimas 24 oras, in s’ìsula nostra, ant iscobertu 1.729 impestos noos de Coronavirus. Est un’àteru primadu tristu pro sa Sardigna, chi no aiat contadu mai unu nùmeru aici mannu de positividades in una die isceti.

In provìntzia de Aristanis is impestos noos sunt 172. In sa tzitade de Aristanis, imbetzes, sunt cunfirmadas 44 positividades e 17 sanamentos.

E bolent sinnalados, eris, is agiomai milli impestos iscobertos in is ùrtimas 24 oras in provìntzia de Nùgoro.

Is malàidos ricoverados in is repartos de terapia intensiva in Sardigna sunt 27, is ricoverados in àrea mèiga sunt imbetzes 191.

In Sardigna, in prus, sa variante Omicron at oramai propassadu sa variante Delta. Un’istùdiu de su Laboratòriu de anàlisi de su Policlìnicu de Pauli e de s’ispidale “Santu Giuanne de Deus” de Casteddu cunfirmat chi su 70 % de is positivos chi nd’ant piscadu su virus in custas ùrtimas dies sunt bènnidos a pare cun sa Omicron.

S’istùdiu iscòviat fintzas cantu is festas de agabbu de annu ant agiudadu su virus mudadu a s’ispàrghere: in sa rilevadura de in antis, sa de su 29 de nadale, is persones positivas cun sa variante Omicron fiant a penas su 25 %.

Bolet sinnaladu, in fines, chi is averiguaduras sanitàrias dedicadas a is istudiantes de Sardigna sunt lòmpidas a su livellu “de bàrdia”, propassende su liminàrgiu de su 50 % de sa populatzione de is iscolas e, duncas, serbint pro rapresentare sa situatzione epidemiològica generale.

In totu su territòriu regionale, su resurtadu, chi no est ancoras definitivu, contat a 81.300 istudiantes chi si sunt sutapostos a manera voluntària a s’averiguadura antigènica in is dies de sàbadu e de domìnigu: 26.790 in sa Asl de Casteddu; 9.504 in sa Asl de Gaddura; 1.945 in sa Asl de su Campidanu de Mesu; 10.649 in sa Asl de Nùgoro; 1.187 in sa Asl de s’Ogiastra; 6.815 in sa Asl de Aristanis; 17.322 in sa Asl de Tàtari; 7.088 in sa Asl de su Sulcis.

Antoni Nàtziu Garau

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22