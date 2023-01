Su Gazetinu, martis 10 de ghennàrgiu de su 2023

Ddoe at tempus fintzas a su 30 de ghennàrgiu (a is oto de merie) pro fàghere is iscritziones pro s’annu de iscola 2023/2024, incarreradas eris cun su servìtziu “Iscritziones in-lìnia” disponìbile in su portale de su Ministeru de s’Istrutzione e de su Meressimentu.

Is iscritziones in lìnia pertocant totus is primas classes de is iscolas istatales primàrias e segundàrias de primu e de segundu gradu, ma fintzas is caminos de istrutzione e de formatzione professionale fatos cun sa sussidiariedade dae is istitutos professionales e dae is tzentros de formatzione professionale acreditados dae is Regiones e is iscolas che a pare chi, a manera voluntària, ant pigadu parte a sa protzedura telemàtica. Is domandas pro s’iscola de sa pipiesa, imbetzes, bolent presentadas cun mòdulos de paperi.

Is famìllias s’ant a pòdere serbire de su servìtziu “Iscritziones in lìnia” impreende is credentziales SPID, sa Carta de identidade eletrònica o eIDAS.

Dae su Ministeru faghent a ischire chi pro ònnia dischente si podet presentare una domanda de iscritzione isceti, ma faghet a inditare àteras duas preferèntzias si acontesset chi s’iscola seberada tenet unu nùmeru de domandas prus artu de is postos a disponimentu.

Su sistema “Iscritziones in lìnia” at a avisare is famìllias in tempus reale de sa registratzione fata, cun sa posta eletrònica o cun s’aplicatzione IO, e at a permìtere de sighire totu su caminu de sa domanda de iscritzione.

In sa pàgina Internet de is iscritziones ddoe sunt a disponimentu informos utilosos, e fintzas unu vìdeu tutorial, unas cantas ghias chi faghet a nde ddas iscarrigare e fintzas un’assistente virtuale.

Su ministru Giuseppe Valditara at mandadu una lìtera a is famìllias chi sunt impignadas cun is iscritziones, acumpangiada dae is datos istatìsticos de orientamentu in contu de is àndalas de istùdiu e de is professiones prus domandadas: custa puru s’agatat in sa pàgina istitutzionale.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.