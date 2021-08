Su Gazetinu, martis 10 de austu de su 2021

Martis 10 de austu de su 2021

Monteferru, a pustis de su fogu arribant is òmines de guvernu – Su ministru de s’Agricultura Pattuanelli oe est in Monteferru e in Pianalza paris cun su vitze-ministru de s’Economia Todde e cun su suta-segretàriu de s’Ambiente Fedeli, pro una bìsita ufitziale in is cussòrgias degolliadas dae su fogu. Ant a fàghere addòbios cun is amministradores e cun is operadores econòmicos de cussos logos.

Paulle, ufìtziu postale – S’ufìtziu postale de Paulle at a abarrare serradu fintzas a giòbia chi benit, 12 de austu, pro permìtere de fàghere unos cantos traballos a intro. Chenàbura at a torrare a abèrrere cun is pròpios oràrios de custa simana. In custas tres dies de serrada is utentes s’ant a pòdere serbire de is ufìtzios postales de Ilartzi o de cussos de Aristanis, in bia de Marianu IV.

Narabuìa saludat a s’olimpiònica Orro – Narabuìa puru imprassat a s’olimpiònica sua, Alessia Orro, sa pallavolista asula apenas torrada dae Tokyo. Orro custu meritzeddu, a is sete, at a pigare parte in su Tzentru polifuntzionale ‘Peppino Pippia’ a sa presentada de su libru “Sa Terra de is Gigantes”. S’òpera, contivigiada dae su giornalista Vittorio Sanna, regollet is contos de totu is atletas sardos chi ant pigadu parte a is Olimpìades modernas, dae su 1896 a oe.

Sa faina dda cuncordat s’Amministratzione comunale ghiada dae su sìndigu Pier Giuseppe Vargiu, a manos de pare cun is assòtzios culturales e isportivos de sa bidda.

Antoni Nàtziu Garau

—–

