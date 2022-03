Su Gazetinu, martis 1 de martzu de su 2022

Oe s’ùrtima die de Sartìllia e eris protagonistas in Aristanis is cadderis piticheddos – Ùrtima die de Sartìllia oe in Aristanis, cun su giogu de abilesa a caddu cuncordadu dae su Grèmiu de is maistros de linna.

Sa manifestatzione, chi previdet is rituales de sa bestidura, de s’acumpangiamentu e de s’inrugadura de is ispadas isceti, cumentzat a sa una mancu unu cuartu cun sa bestidura de su Cumponidore, Livio Urru, in sa sea de su Grèmiu de is maistros de linna de bia de Solferino.

A is duas at a mòvere s’acumpangiamentu. S’isfilada at a passare peri is bias de Solferino, de Santu Fra’ Nàtziu, in pratza de sa Majoria, in bia de Vittorio Emanuele II e in bia de sa Sea de Santa Maria. Inoghe, a is tres, su Cumponidore cun su segundu ant a fàghere s’inrugadura de is ispadas a suta de s’isteddu.

Agabbadas is tres inrugaduras de is ispadas, s’acumpangiamentu at a torrare a mòvere cara a bia de Solferino, in ue s’at a fàghere s’ispogiadura de su Cumponidore.

Cumentzende dae is ùndighi, in is pratzas prus de importu de sa tzitade s’at a ghetare su bandu chi annùntziat sa Sartìllia.

Eris s’est fata sa Sartilliedda 2022, custa puru cun pagos rituales pro more de is impèigos nàschidos pro parare fronte a su Coronavirus.

Cuncordada dae sa Pro Loco de Aristanis ghiada dae su presidente Gianni Ledda, est agabbada cun s’inrugadura de is ispadas cun protagonistas su Cumponidoreddu Federica Pani e su segundu Lorenzo Carboni.

Sa manifestatzione fiat cumentzada cun s’emotzione pro sa bestidura e cun s’acumpangiamentu de is cadderis piticheddos e de is amàsonas, acumpangiados dae is sonos de is tamborràrgios e trumbiteris piticheddos. Cun issos, comente a semper, fintzas mamas e babbos meda, parentes e amigos, in un’àera de emotzione e de festa manna.

Antoni Nàtziu Garau

—–

