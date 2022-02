Su Gazetinu, martis 1 de freàrgiu de su 2022

Tres malàidos Covid mortos in su Prontu sucursu de Aristanis – Tres malàidos positivos a sa Covid-19 sunt mortos in su Prontu sucursu de s’ispidale Santu Martinu de Aristanis intra de domìnigu e eris. Arribados in cunditziones graves meda, serbiat a ddos ricoverare in terapia intensiva e, duncas, serbiat unu tramudu urgente a is ispidales de s’ìsula frunidos de repartos a s’aposta. Ma custu, però, no at fatu a ddu fàghere.

Domìnigu a note at tocadu fintzas a firmare is ricòveros de malàidos in su Prontu sucursu de Aristanis. Fiat giai acontèssidu unas cantas bortas in is chidas passadas e a dolu mannu sighit a acontèssere, cunfirmende cantu sa situatzione siat grave.

Su prus de is aposentos de su Prontu sucursu de Aristanis, difatis, giai dae unas cantas dies sunt ocupados dae malàidos Covid: s’est lòmpidu a nde contare fintzas 15 totu paris e calicunu in cunditziones graves meda.

In prus, su personale infermierìsticu de su Prontu sucursu, giai minimadu dae sese, est ismenguadu ancoras de prus pro more de sa mancàntzia de is operadores positivos, a su mancus bator. E, a bortas, in turnu ddoe at unu mèigu isceti.

Vatzinatzione sena de prenotare pro chie tenet su Lassapassare birde in iscadèntzia – Cumentzende dae oe is tzitadinos chi tenent su Lassapassare birde in iscadèntzia podent andare a su tzentru de Sa Rodia, in Aristanis, pro ddis fàghere su vatzinu mancari non siant prenotados. Dd’at fatu a ischire su Comune de Aristanis, a pustis chi custu disponimentu nou de sa Asl dd’at comunicadu a su sìndigu Andrea Lutzu sa responsàbile de su Servìtziu de Igiene pùblica de sa Sienda sanitària locale, Maria Valentina Marras.

Pro totu is àteros utentes est cunfirmadu s’òbligu de prenotatzione, cun is maneras giai inditadas.

Faghet a si prenotare in lìnia, in is Atm de sa Posta, cun su nùmeru birde 800 009966, abertu ònnia die dae is oto de mangianu a is oto de merie, e fintzas cun is posteris.

Su Comune regordat chi su tzentru pro is vatzinatziones de Aristanis est abertu dae su lunis a sa chenàbura, dae is noe oras de mangianu a is duas e dae is tres de merie a is ses.

Antoni Nàtziu Garau

