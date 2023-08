Su Gazetinu, martis 1 de austu de su 2023

De seguru no est unu problema nou, ma fatu fatu nde torrat a essire a pìgiu e faghet inchietare sa gente: s’incarimentu de is trasportos est una liaga mala pro s’ìsula nostra, prus che totu in is meses de istadiale.

Si turistas meda sighint a seberare, comente si siat, sa Sardigna pro nche passare is vacàntzias issoro, medas ant dèpidu pagare billetes caros che fogu. Segundu s’assòtziu Assoutenti, su costu de is billetes est crèschidu de su 50 % isceti in su 2023, mancari su prètziu de is carburantes no apat connotu un’incarimentu comente in sa simana niedda de sa crisi energètica.

In custas ùrtimas dies, però, sa situatzione est mudada: su costu tropu artu de is billetes paret chi siat portende a turistas meda a renuntziare a is vacàntzias in Sardigna, de tale manera chi is cumpangias aèreas e cussas de is naves sunt ponende in bèndida in austu billetes meda prus baratos de is chi ant bèndidu in trìulas.

Nemmancu sa continuidade territoriale, cun prètzios baratos e postos riservados pro is residentes, paret chi bastet pro risòlvere su problema pro is tzitadinos residentes. Ita Airways, difatis, at naradu chi ponet àteros aparèchios pro parare fronte a sa domanda de mobilidade de is residentes: in s’istadiale, gente meda nde aprofitat de custas ofertas.

Is pagos postos a disponimentu e s’incarimentu de is billetes interessat fintzas su mundu de s’isport. Su mese passadu su chi est acontèssidu a s’iscuadra de fùbalu feminile Tharros est lòmpidu a is bangos de sa Giunta comunale de Aristanis. Is atletas de sa tzitade de Lionora depiant andare a Catània pro una triva de sa Copa Itàlia su 4 de làmpadas, ma s’iscuadra at connotu istorbos mannos cun is trasportos.

Ma ddoe est fintzas chie si balet de su bonucoro de is àteros, comente a s’iscuadra de fùbalu a 5 Forum Traiani de Fordongianus, chi at rapresentadu sa Sardigna in is Campionados natzionales de Perùgia lompende in su de tres postos. Is giogadores, cunsideradu cantu fiant graes is ispesas pro su biàgiu, ant cuncordadu una regorta de dinari in lìnia chi ddis at permìtidu de regòllere sa bellesa de 1.045 èuros.

Antoni Nàtziu Garau

