Su Gazetinu, lunis 8 de austu de su 2022

Sa fògora manna faghet antitzipare sa binnenna in provìntzia de Aristanis puru – Sa fògora manna chi amegat de piessignare custu istadiale (su CNR, cunforma a su chi amus connotu fintzas a oe, narat chi su 2022 est istadu in Itàlia s’annu prus bascosu e assutu de semper) at a portare a incumentzare sa binnenna in antis de su tempus in provìntzia de Aristanis puru. Sa binnenna cumentzaiat casi semper in s’agabbu de su mese de austu, ma custa borta tocat a dd’incarrerare in antis, in calicunu logu giai custa chida etotu, in antis de Mesu Austu, prus che totu in su Campidanu de Aristanis. S’àghina, difatis, in bìngias meda resurtat giai cota e non faghet a isetare ancoras pro nde dda segare, si nono s’arriscat de pèrdere una parte de su produsimentu.

S’annada paret bella. Coldiretti Sardigna tenet isperas bellas: in s’ìsula nostra, cunforma a una chirca chi at cuncordadu s’organizatzione agrìcula, si previdet una crèschida de produsimentu de su 15-20 % in prus cunforma a is ùrtimos annos.

“S’annada de ocannu diat dèpere èssere de calidade bella”, narat su referente pro su contivìgiu de is bìngias e su produsimentu de su binu Aldo Buiani, “mancari pro fàghere bene is contos de comente est andada sa binnenna at a tocare a isetare s’agabbu de su mese de austu e de su mese de cabudanni, prus che totu pro bìere sa cantidade de àghina segada. Totu dipendet dae is temperaduras chi amus a connòschere in austu, chi faghent còghere s’àghina in antis, cun s’ispera de non connòschere temporadas malas foras de tempus (abba meda e/o landireddu), chi diant nòghere meda a is bìngias pro su chi pertocat sa cantidade e sa calidade de is produsimentos”. Iscenàrios, custos, chi s’isperat chi no acontessant, pro no ruinare su traballu de un’annu intreu e chi – pro immoe – parte chi at a dare incùngia bella.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.