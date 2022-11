Su Gazetinu, lunis 7 de onniasantu de su 2022

Fainas de a pustis iscola pro pipios e pitzocheddos de sa Diòtzesi de Abas e Terraba – In sa Diòtzesi de Abas e Terraba in custas dies at a mòvere una faina bella: is pipios e is pitzocheddos ant a pòdere gosare de su servìtziu de a pustis de iscola. Ddu cuncordat sa Caritas de sa Diòtzesi. Su progetu faghet parte de unu programma prus mannu intituladu “Incura-ti-nde de issu 2021-2022”, chi previdet fainas de agiudu in sa carrera sòtziu-educadora e chi est finantziadu dae sa Caritas Italiana cun su dinari de s’8 X Milli a sa Crèsia Catòlica e dae sa Fundatzione de Sardigna. A su servìtziu de a pustis de iscola ddi narant “Unu passu in dae in antis”. Dd’ant a pòdere sighire is pipios e is pitzocheddos de totu is biddas de sa Diòtzesi de Abas e Terraba. Is seas in ue s’ant a fàghere is fainas sunt tres.

In Terraba is fainas de s’a pustis de iscola ant a cumentzare oe 7 de onniasantu, a is tres de merie, in s’oratòriu parrochiale, in pratza de Santu Triagus. Cras, martis 8 de onniasantu at a tocare a Sàrdara, in ue is fainas ant a cumentzare a is tres de merie in s’oratòriu de Santu Tarcìsiu. In fines, giòbia 10 de onniasantu su progetu dd’ant a incarrerare in Abas, in su Tzentru pro sa Famìllia “Santu Giusepe”, semper a is tres de merie.

“Est unu momentu de importu pro is pipios e pro is pitzocheddos, un’ocasione in prus chi tenent pro sotzializare, pro imparare cosas noas”, narat in unu documentu su diretore de sa Caritas de sa Diòtzesi de Abas e Terraba prèide Marco Statzu. “Cun is fainas de s’a pustis de iscola faghet a ddis ghetare una manu de agiudu in s’isvilupu issoro, prus che totu in su faghimentu de is còmpitos. Nois creimus meda in s’istùdiu, in s’importu de s’agiudu pro sa formatzione. Semus cumbintos chi movende dae s’istrutzione e dae s’agiudu a chie est in dificultade si potzat fraigare una sotziedade prus giusta e si potzat reconnòschere sa dignidade de sa persone”.

Su coordinadore de su progetu Davide Curreli at regordadu, imbetzes, s’esperièntzia bella giai fata ocannu passadu in is fainas de s’a pustis de iscola cuncordadas in su territòriu.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.