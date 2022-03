Su Gazetinu, lunis 7 de martzu de su 2022

Sa gherra informàtica amegat de arribare a domo nostra puru – Fintzas s’Itàlia est in perìgulu de sufrire de is afracadas informàticas de sa Rùssia. Una cunsighèntzia de sa gherra in Ucraina, in ue s’Itàlia est agiudende a is ucrainos a parare fronte a s’invasione dae parte de s’esèrtzitu russu.

Su Computer Security Incident Response Team – Italia, chi traballat in s’Agentzia pro sa cyberseguresa natzionale (ACN), at bogadu un’allarme: sa defensa depet èssere arta aici etotu comente a is averiguaduras internas. Eris s’est tìmidu un’atacu, ma diat pòdere acontessere fintzas in is dies imbenientes.

Si, duncas, s’isciacu mannu de is bombas e de is carros armados ddu bidimus in televisione cun is immàgines chi nos arribant dae s’Ucraina, ddoe at una gherra meda prus acanta a nois in ue nos diamus pòdere agatare in mesu giai in is oras imbenientes: est sa gherra informàtica. Paret chi sa Rùssia si siat preparende pro afracadas mannas a is istruturas istitutzionales, a cussas econòmicas e, forsis, fintzas a is òrganos de informu italianos. S’at a impreare cale si siat mezu pro ofèndere e chie si siat diat pòdere èssere unu caddu de Troja pro cumentzare s’afracada.

Depimus duncas amparare is computer nostros e is telefoneddos, respetende unas cantas règulas de importu mannu: su de pònnere password seguras, su de fàghere una còpia de is archìvios, su de impreare antivirus e firewall atzivos, su de donare atentu mannu a e-mail suspetas o a messageddos suspetos chi portant ligòngios, sena de ddos abèrrere. Si naschent dificultades, bolent signaladas deretu a is autoridades de politzia.

Antoni Nàtziu Garau

—–

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22