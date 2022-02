Su Gazetinu, lunis 7 de freàrgiu de su 2022

S’abertura torra de su Prontu sucursu de s’ispidale “Santu Martinu” de Aristanis, serradu dae unas cantas dies pro more de sa presèntzia de malàidos meda positivos a su Coronavirus e pro sa mancàntzia de mèigos, unos cantos positivos issos puru e àteros in maladia, dd’ant annuntziada pro oe. S’annùntziu dd’at dadu eris a merie su diretore generale de sa Asl de Aristanis Angelo Maria Serusi, a s’agabbu de una die in ue s’est arriscada sa firmada de su repartu; difatis, ddoe est abarradu in servìtziu unu mèigu isceti pro totu is turnos de totu sa die. Su diretore Serusi at detzìdidu de impreare a is mèigos “a pesone”. Giai impreados in is chidas passadas in su Prontu sucursu pro contivigiare a is malàidos non graves, immoe si nd’ant a dèpere incurare fintzas de is còdighes rujos e de s’assistèntzia a is malàidos Covid chi ancoras s’agatant in su repartu. Su nùmeru de is mèigos a pesone at a crèschere e s’impreu issoro pro immoe si previdet a su mancus pro una chida.

Pro oe su diretore generale de sa Asl at fintzas cunvocadu un’addòbiu cun is primàrios de totu is repartos de s’ispidale. Serusi at naradu chi sa collaboratzione de totus serbit pro propassare sa situatzione de emergèntzia de su Prontu sucursu, ma fintzas cussa de unos cantos repartos de su “Santu Martinu”, cumentzende dae su de Meighina, in ue chida passada ant iscobertu un’impestu de Coronavirus chi at interessadu a malàidos ricoverados e a personale sanitàriu.

Eris is sindacados de su personale mèigu ant denuntziadu chi in provìntzia de Aristanis sa sanidade est oramai foras de controllu e timent chi, cunsideradas is dificultades, tochet a tzerriare a mèigos militares.

Antoni Nàtziu Garau

