Su Gazetinu, lunis 7 de austu de su 2023

In Sardigna no est sa basca isceti chi faghet a tìmere in is dies de istadiale: mancari is ispidales siant abertos e is operatziones e is trapiantos sigant, aici etotu comente a su bisòngiu de trasfusiones de sàmbene pro is malàidos anèmicos, su bonucoro de is donadores sardos in istadiale ismènguat, oblighende s’Avis regionale a bogare un’allarme.

Sa Sardigna est de seguru una regione virtudosa, cun 51 unidades de sàmbene donadas ònnia 1.000 cristianos, ma inoghe si faghent medas prus trasfusiones chi no in àteras regiones e, duncas, su bisòngiu de sàmbene est prus mannu.

In su 2023, a dolu mannu, s’est connota un’ismèngua de is sachitas de sàmbene: a dies de oe nd’ant regortu 30.579 unidades, contras de is 40.543 de ocannu passadu. S’ismèngua, duncas, est de su 2,4%, mentras sa domanda de sàmbene est crèschida de su 3,3%. Naradu cun àteros nùmeros, 1.662 trasfusiones de sàmbene in prus ant connotu su problema de una disponibilidade de 964 sachitas de sàmbene in mancu.

Sa suferèntzia prus manna amegant de dda connòschere is tzitades mannas comente a Casteddu o Tàtari, in ue b’at talassèmicos meda: in Casteddu isceti sunt prus de 500.

“In s’istadiale sa populatzione in Sardigna creschet meda e, in sa pròpia simana, si contant prus pagu donatziones pro more de is partèntzias pro fàghere is fèrias. A is ispidales ddis serbit sàmbene meda”, narat Vincenzo Dore, presidente de s’Avis regionale. “A bortas non si podent fàghere is interventos chirùrgicos e nemmancu is trasfusiones”.

Su de dare su sàmbene est una faina de bonucoro chi non faghet a dd’agualare a àteras cosas. Su sàmbene ddu podent dare totu is chi tenent intra de 18 e 65 annos, bastet chi pesent a su mancus 50 chilos, chi gosent de salude bona e chi tengant un’istile de vida sanu, sena de ingendrare arriscos pro is malàidos chi retzint su sàmbene.

Intra de is mascros e de is fèminas ddoe at carchi diferèntzia pitichedda: is òmines e is fèminas chi non podent prus tènnere fìgios podent donare su sàmbene totu a su prus bator bortas a s’annu; is fèminas chi sunt in edade de pòdere tènnere fìgios, imbetzes, podent donare su sàmbene duas bortas isceti. Intra de una donatzione e s’àtera depent passare a su mancus 90 dies.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.