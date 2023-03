Su Gazetinu, lunis 6 de martzu de su 2023

No isceti in s’istadiale, ma is miradores de su Sinis ant a castiare is prajas de Crabas fintzas in sa chida de Pasca Manna. Ocannu su Comune e s’Àrea marina amparada Penìsula de su Sinis – Ìsula de Malu Entu, a manos de pare cun Legambiente, ant a torrare a propònnere su progetu, ammanniende-ddu.

Su campu de voluntariadu pro Pasca Manna est abertu a is chi tenent 18 annos, sena de làcana de edade. Is miradores ant a èssere impignados in sa regorta de s’àliga chi s’agatat me in is prajas e ant a iscobèrrere is bellesas archeològicas e paesagìsticas de su territòriu.

In sa pàgina Internet de s’assòtziu ambientalista faghet giai a s’allistare pro su campu de voluntariadu in programma dae su 7 a s’11 de abrile. E, dae lunis chi benit, 13 de martzu, s’ant a pòdere prenotare fintzas is campos de s’istadiale.

S’istadiale passadu is miradores de Legambiente – 85 in totu, chi arribaiant dae 14 regiones italianas – nd’aiant boddidu 720 chilos de arena dae sa base de is dòtzias chi s’agatant in is prajas de su Sinis de Crabas. Is voluntàrios, in prus, nd’aiant boddidu 350 chilos de àliga dae is prajas e unos 100.000 mutzigones de sigareta.

Custos datos, paris cun is 13 furas de arena iscobertas intra de làmpadas e cabudanni de su 2022, faghent a cumprèndere s’importu de su progetu cuncordadu dae s’Amministratzione comunale de Crabas e dae s’Àrea marina amparada Penìsula de su Sinis – Ìsula de Malu Entu.

Unu programma, su de is miradores de su Sinis, chi avalorat s’educatzione ambientale e punnat a sensibilizare is turistas in contu de s’importu de su respetu de su territòriu e de is proibimentos. Intra de is tareas de is voluntàrios ddoe est fintzas sa de agiudare in su contivìgiu de is tretos dedicados a is disàbiles.

Pro su 2023 ant cunfirmadu sa sea de su campu: ocannu puru at a èssere s’ostellu de Funtana Mèiga, chi pro custa ocasione at a connòschere un’acontzu dae parte de is operadores de s’Àrea marina amparada de su Sinis.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.