Su Gazetinu, lunis 6 de làmpadas de su 2022

Bìndighi dies a oe sa Provìntzia de Aristanis aiat cunsignadu su traballu a is siendas chi ant bintu s’apaltu pro duos annos de su servìtziu de messadura de s’erba in is bias provintziales, faina chi – a prus de megiorare sa visibilidade e sa seguresa in is bias – est profetosa fintzas pro sa preventzione de su fogu. Dae cussu momentu, però, pagu e nudda est mudadu, francu su fatu chi s’erba, semper prus arta, dae birde s’est fata groga pro more de sa basca meda de is ùrtimas chidas. E immoe s’arriscu chi torret a acontèssere un’àteru fogu mannu che a cuddu chi in su mese de trìulas de ocannu passadu si-nche aiat papadu una parte de su Monteferru e de sa Pianalza est mannu meda.

Giai dae duos meses a como de sa chistione si-nde fiat incuradu su prefetu de Aristanis Fabrizio Stelo. In abrile aiat mandadu una tzirculare a is sìndigos de sa provìntzia de Aristanis e a totu is entes cumpetentes, sutaliniende s’importu de is fainas de preventzione in antis de cumentzare s’istajone contras de su fogu.

Oe custa situatzione de perìgulu dd’at denuntziada su consigieri regionale e sìndigu de Santu Lussurzu Diego Loi. Su rapresentante progressista narat ca est pretzisu a fàghere sa pulidura de is coretas de sa retza de is bias de sa provìntzia de Aristanis.

Loi at sutaliniadu is perìgulos de s’erba arta. Cun is temperaduras chi amegat de fàghere e cun su bentu forte sunt in arriscu biddas intreas e is siendas issoro.

Su consigieri regionale at domandadu s’interventu urgente de totu is entes cumpetentes, pro chi si movant a lestru pro transire s’arriscu chi is comunidades de sa provìntzia de Aristanis torrent a bìvere iscutas de pistighìngiu mannu, perdende-nche su traballu de una vida.

Antoni Nàtziu Garau

