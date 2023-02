Su Gazetinu, lunis 6 de freàrgiu de su 2023

In is ùrtimos deghe annos sa calidade de s’àera in Sardigna est impeorada. E, a dolu mannu, fintzas cussa de Aristanis: in su 2022 in sa tzitade de Lionora ant mesuradu una mèdia annuale de 27 grammos de prùere fine pm10 in ònnia metru cubu de àera. Valores prus bassos, pro fàghere carchi esempru, arribant dae Roma, dae Bologna, dae Bari e dae Firentze. Totu tzitades mannas in ue, segundu is datos bogados dae Legambiente, ddoe at prus pagu ismog.

In Sardigna, is datos de Casteddu sunt che a cussos de Aristanis. In Nùgoro e in Tàtari, imbetzes, is cosas andant mègius: sa mèdia annuale de pm10 est prus bassa meda (19 grammos isceti). Comente si siat, sa Sardigna respetat is làcanas de lege in contu de s’incuinamentu.

S’istùdiu contivigiadu dae s’assòtziu ambientalista italianu faghet parte de su progetu de sa campànnia itinerante Clean Cities. Su raportu de Legambiente at pigadu a cunsideru fintzas is valores chi pertocant su biòssidu de azotu. Pro custa forma de incuinamentu de s’àera sa mèdia annuale in Aristanis est de 13 microgrammos ònnia metru cubu. In Aristanis su livellu de prùere fine est crèschidu de su 3,00 % intra de su 2011 e su 2021. Su livellu de biòssidu de azotu, imbetzes, est ismenguadu de su 4,00 %.

E, in s’orizonte, ddoe est su 2030. Pro non propassare sa làcana chi at a intrare in vigèntzia dae inoghe a sete annos, s’ismèngua de sa cuntzentratzione de pm10 in Aristanis diat dèpere èssere de su 25,00 % cunforma a sa mèdia annuale de su 2022. Is datos bogados dae Legambiente arribant dae is tzentrales de averiguadura de is agentzias regionales pro s’amparu de s’ambiente. In Aristanis is tzentraleddas ddas ant postas in arborada de sa Fundatzione Rockefeller e in bia de Cima.

A parre de s’assòtziu ambientalista, s’àndala de sighire est sa de su promovimentu de sa mobilidade lenta, cumbinchende a is tzitadinos chi est mègius a si transire a pee e a bitzicleta. Dae Legambiente arribat fintzas s’invitu a is amministratziones comunales a investire de prus in su birde urbanu.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.