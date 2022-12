Su Gazetinu, lunis 5 de su mese de nadale de su 2022

Is Vìgiles de su Fogu de sa sea tzentrale de Aristanis in su 2022 ant fatu 2280 interventos, mentras cussos de sa sea de Abbasanta 560. Àteros 470 ddos ant fatos is Vìgiles de su Fogu de sa sea de Cùglieri e 390 cussos de sa sea de Abas. 124 essidas, in fines, ddas ant fatas is Vìgiles de sa sea de istadiale de Terraba.

Su bilàntziu de is fainas de su Cumandu provintziale dd’at fatu su cumandante Roberto Bonfiglio in ocasione de sa festa pro sa patrona de su corpus: Santa Bàrbara. Una tzerimònia chi in Aristanis, comente acontesset ònnia annu, at postu paris Vìgiles de su Fogu e Marina.

In sa crèsia de Nostra Sennora de su Remèdiu, eris, ddoe fiat sa missa tzelebrada dae munsennore Gianfranco Murru, retore de sa Basìlica, e acumpangiada dae su coro de sa Politzia locale: is Cantadores de Lionora.

A sa funtzione religiosa ddoe ant pigadu parte is autoridades tziviles e militares de sa provìntzia e, intra de issas, su prefetu Fabrizio Stelo e su sìndigu de Aristanis Massimiliano Sanna.

A pustis de sa tzerimònia, su personale de is duos Corpos e totu is presentes si sunt transidos a sa pratza ananti de sa Basìlica, in ue is Vìgiles de su Fogu ant mustradu duas fainas issoro: su cuncordu de un’iscala de interventu prontu, contras a bentu, e su sucursu a unu ghiadore chi at tentu un’intzidente cun unu mezu grae.

A s’acabbu de sa die de festa su cumandante de is Vìgiles de su Fogu Roberto Bonfiglio at saludadu sa provìntzia de Aristanis e a totu is collaboradores suos, faghende a ischire chi a su Cumandu provintziale ddoe at a arribare unu cumandante nou. A Bonfiglio, difatis, dd’at a remplasare Angelo Ambrosio, chi immoe est in Lecco e chi in is annos passados est istadu vitze-cumandante de sa sea de Nùgoro.

Ambrosio at a pigare servìtziu in Aristanis su 19 de su mese de nadale.

Antoni Nàtziu Garau

