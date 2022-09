Su Gazetinu, lunis 5 de cabudanni de su 2022

Eris a merie est acabbadu cun sa bìnchida de s’Hapoel Tel Aviv su Torneu internatzionale de basket Trofeu Tzitade de Lionora, lòmpidu ocannu a sa de duas editziones. Sa cambarada israeliana at propassadu de apenas tres puntos (92-89) a is sardos de sa Dinamo Tàtari in sa finale chi ant giogadu in su parquet de su Palatzieddu de s’isport nou de Sa Rodia, in Aristanis.

In is mesu-finales sa Dinamo aiat bìnchidu su Cedevita Lubiana, mentras s’Hapoel aiat firmadu, cun unu pagheddu de ispantu pro totus, s’As Mònacu.

Su giogadore mègius de su torneu est resurtadu J’Covan Brown, guàrdia de s’Hapoel chi in sa finale de eris at incungiadu 16 puntos.

Giai eris a merie, a pustis de duas chidas de allenamentu grae in Aristanis, sa Dinamo est mòvida dae sa tzitade de Lionora e est furriada conca a Tàtari. Su torneu internatzionale at regaladu isperas bonas a is gigantes ghiados dae s’allenadore Piero Bucchi. A s’acabbu de su mese is tataresos ant a giogare contras de su Tortona in sa mesu-finale de Supercoppa Italiana.

In su Palatzieddu de s’isport de Sa Rodia non si sunt pòdidos bìere duos giogadores titulares de sa Dinamo, Gerald Robinson e Jamal Jones, ambos duos foras pro ite si fiant ingortos. Comente ant a torrare a cumentzare a giogare, sa bisura de s’iscuadra at a mudare in mègius de seguru. Ocannu s’iscuadra tataresa at a pigare parte a su campionadu de Sèria A e a sa Champions League.

Su Trofeu Tzitade de Lionora dd’ant cuncordadu sa Dinamo e s’Aristanis Basket. A s’acabbu de sa manifestatzione su presidente de sa Dinamo, Stefano Sardara, at naradu chi amegant giai de pensare a torrare a batire a is biancu-biaitos a Aristanis in su 2023 puru.

Antoni Nàtziu Garau

