Su Gazetinu, lunis 4 de cabudanni de su 2023

Su Fèstival de sa Botàriga de Crabas – Connotu, annoadura e gustu: ocannu su Fèstival de sa Botàriga dd’ant a dedicare a s’acàpiu intra de s’oro ruju de Crabas e sa Garnatza, àtera licania de su territòriu. Custu previdet unu programma ricu chi at a mòvere s’8 de cabudanni e at a acabbare su 10, cun una filera de addòbios chi bolet pònnere paris sa coghina e àteras etzellèntzias de su territòriu.

Si cumentzat duncas s’8 de cabudanni cun “Su Fèstival si contat” e cun unu cuntzertu in pratza de Lionora, a ora de is 21.30. Sàbadu 9, a is 11.00, ddoe at a àere unu laboratòriu de su gustu in sa Pischera de Mar’’e Pontis; a merie un’àteru laboratòriu cun su coghineri Francesco Brutto e cun su tastadore espertu de binos de sa Cantina Contini Andrea Balleri, coordinadu dae su giornalista Enrico Gaviano, e un’àteru laboratòriu in contu de is colores de sa botàriga cun Raimondo Mandis de Slow Food Sardigna e Andrea Belleri.

In pratza de Lionora, a is 18.00, aberint su Fèstival e is paradas e is mustras, cun un’addòbiu in ue unos cantos espertos ant a faeddare de su pònnere paris sa botàriga cun sa garnatza. A prus de is fragos bellos de is màndigos e de su binu, is bias de Crabas s’ant a abbiatzare gràtzias a is ispetàculos itinerantes de su Circo Maccus.

Domìnigu 10 de cabudanni protagonista at a èssere sa garnatza, cun una die prena de laboratòrios a tema ghiados dae is coghineris Salvatore Camedda e Alessandro Bellingeri. S’apuntamentu prus abetadu de sa die at a èssere su cuncursu “Corpos de garnatza”, in ue is mègius baristas de su territòriu ant a fàghere a trivas aprontende bevandas bellas pro acumpangiare sa botàriga.

Sa giuria de espertos, ghiada dae Simone Franceschi, diretore de sa rivista “Il Sommelier”, at a seberare a is binchidores de ònnia categoria de su cuncursu. Su Fèstival de sa Botàriga, però, no est isceti s’ocasione pro tastare is licanias de su territòriu, ma fintzas pro nde connòschere s’istòria e sa cultura, gràtzias a is bisitas ghiadas a is Cantinas de Contini, a su Museu tzìvicu “Giuanne Marongiu”, a sa tzitade de Tharros e a Mont’’e Prama.

Su Fèstival de sa Botàriga ddu cuncordat su Comune de Crabas cun s’agiudu de sa Fundatzione de Sardigna, de su Gal Sinis, de Slow Food e a manos de pare cun s’Assòtziu de is Entes locales pro is fainas culturales e de ispetàculu.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.