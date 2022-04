Su Gazetinu, lunis 4 de abrile de su 2022

Sunt lòmpidas sinnaladuras dae totu Itàlia a pustis de sa nova chi s’Antitrust at abertu un’istrutòria chi pertocat a Poste Italiane pro sa fatispètzie possìbile de “fainas cummertziales chi non respetant is règulas”. Totu est nàschidu dae unu documentu presentadu dae Adiconsum Sardigna pro amparare a risparmiadores meda chi aiant firmadu bonos caudalosos postales.

Fiat istada s’Adiconsum Sardigna etotu chi una pariga de meses a immoe aiat presentadu una sinnaladura a s’Autoridade, pro more de unas cantas denùntzias lòmpidas dae risparmiadores sardos.

Su documentu de s’Assòtziu e s’istrutòria chi nd’est nàschida dae parte de s’Antitrust pertocant, cunforma a su chi si leghet in unu comunicadu, “is pagos informos dados a is utentes in contu de s’iscadèntzia de is bonos caudalosos postales e de is cunsighèntzias si non si pedit su rimborsu a intro de su tempus de iscadèntzia, chi ant portadu a risparmiadores meda a si faddire, perdende totu is rispàrmios investidos.

“Est unu primu passu de importu pro chentinas de risparmiadores sardos, prus che totu antzianos, chi aiant chircadu s’assòtziu nostru a pustis de àere iscobertu de nche àere pèrdidu totu is rispàrmios issoro chi aiant investidu pro more de s’iscadèntzia de is tìtulos, chi si sunt mustrados pagu ‘bonos’ e prus pagu ancoras ‘caudalosos’, at naradu su presidente de Adiconsum Sardigna, Giorgio Vargiu. In medas in custas oras sunt chirchende sa sea de Adiconsum pensende de àere sufridu unu tortu in su raportu cun Poste Italiane e, duncas, domandende agiudu a s’assòtziu.

Antoni Nàtziu Garau

