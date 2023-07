Su Gazetinu, lunis 31 de trìulas de su 2023

Is àndalas meda chi permitint de iscobèrrere sa Sardigna – Caminende in mesu de sa natura, acumpangiados dae su sonu de sa giarra a suta de is iscarpitas: in s’ìsula nostra faghet a caminare pro chilòmetros e chilòmetros peri is àndalas inditadas dae sa Retza escursionìstica de sa Sardigna.

Gràtzias a un’acòrdiu intra de Forestas e Club Alpinu Italianu, in is tres annos imbenientes su nùmeru de àndalas sinnadas diat pòdere crèschere e meda puru. Fintzas in Monteferru e in Monte Arci nd’ant a marcare àteras, chi s’ant a aunire a pare cun sa retza de S’Alighera e de sa provìntzia de Tàtari.

Adatas pro ònnia genia de caminadore, s’iscala de dificultade de is àndalas – inditadas dae is cartellos a tiras rujas e biancas – sighit s’iscala de dificultade istudiada dae su Club Alpinu Italianu.

Si podet caminare in is mores prus simpres, est a nàrrere in cussos turìsticos (piessignados dae sa lìtera T), chi sunt àndalas curtzas e sena de dificultades mannas, cun unu dislivellu prus bassu de 500 metros, in ue ddoe podent caminare fintzas cristianos sena de allenamentu particulare.

Cun sa lìtera “E”, imbetzes, s’inditant is àndalas escursionìsticas: is chi detzident de ddoe passare depent portare iscarpitas adatas e, pro more de sa presèntzia de dislivellos intra de 500 e 1.000 metros, depent tènnere unu tzertu allenamentu e una tzerta esperièntzia in su caminare in monte.

Ma ddoe sunt fintzas is categorias prus dificultosas, chi non sunt inditadas pro chie bolet passigiare isceti. Cun “EE” si marcant is àndalas pro caminadores espertos, mores pagu sinnalados e tridingiosos, iscalas in ue si podet imbrunconare o lisinare, cun dislivellos prus artos de 1.000 metros. E fintzas prus dificultosas sunt is àndalas “EEA”, cussas pro caminadores espertos e atretzados: inoghe faghet a ddoe caminare cun ainas de bia ferrada, cun cascu, funes, ligòngios e àteros trastos.

More-more s’ant a agatare is sinnales chi agiudant a s’orientare: in is cartellos de filada ddoe sunt is metas, cun iscritas comente a “acanta”, “mesana”, “a tesu”, cun s’inditu de sa distàntzia pro ddoe lòmpere espressada in oras e minutos. In agiudu de is caminadores ddoe sunt fintzas is pedras, pintadas a ruju e biancu o postas s’una a subra de s’àtera, pro inditare a is caminadores s’àndala giusta.

Antoni Nàtziu Garau

