Su Gazetinu, lunis 31 de santugaine de su 2022

Tzeddiani, bidriera digitale – Sa bidriera digitale de informu noa de su Comune de Tzeddiani dd’ant cuncordada in bia de Roma. Custu trastu, nàschidu gràtzias a sa collaboratzione de duas siendas sardas, at a serbire pro fàghere a ischire a is tzeddianesos novas utilosas e de importu comente a serradas de bias, mancamentu de sa currente elètrica, guastos in sa retza de s’abba, avisos de cunditziones meteorològicas perigulosas bogados dae s’Amparu tzivile regionale, e aici sighende.

Custu ischermu est a disponimentu de totu sa comunidade. Nd’ant a gosare de seguru totu cussos chi tenent paga cunfiàntzia cun computer e telefoneddos de generatzione ùrtima. Bastet a pensare a is antzianos chi no ischint navigare in su Web: gràtzias a sa bidriera digitale ant a pòdere connòschere totu is informos utilosos pro is tzitadinos.

Ma sa bidriera est fintzas unu trastu multimediale pensadu pro is turistas e pro is curiosos: cun sa tecnologia de s’ischermu a tocu faghet a iscobèrrere monumentos e logos bellos tzeddianesos, archeològicos, de arte, de cultura e de religione.

Presidente e Consìgiu noos pro sa Corona de Logu – Incàrrigu de importu pro su sìndigu de Iscanu, Antoni Flore, chi eris dd’ant elègidu a presidente nou de sa Corona de Logu. S’assòtziu chi ponet paris is amministradores locales indipendentistas at fatu un’addòbiu in Macumere pro annoare is càrrigas. Su primu tzitadinu de Iscanu remplasat a su sìndigu de Biddanoa de Forru, Maurizio Onnis.

De su Consìgiu de presidèntzia nou nde faghent parte sa consigiera comunale de S’Ulumedu Angela Simula, la consigiera de Muristeni Paola Ugas, su consigieri de Àrthana Fulvio Sioni, la consigiera de Fonne Rita Tolu, s’assessore de Tertenia Angelo Murgia e s’assessore di Pèrfugas Antonio Cossu.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.