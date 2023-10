Su Gazetinu, lunis 30 de santugaine de su 2023

S’ispopulamentu chi nd’est sufrende sa Sardigna paret malu a firmare, de tale manera chi nemmancu sa presèntzia de residentes istràngios resurtat a dd’illebiare. Custu est su chi nd’est essidu a pìgiu dae su “Dossier Istatìsticu Immigratzione 2023” contivigiadu dae su Tzentru de Istùdios e Chircas IDOS, a manos de pare cun s’Assessoradu regionale de su Traballu, cun s’Ufìtziu de sa Consigiera de paridade de sa Sardigna e cun s’Universidade de is Istùdios de Casteddu. Su dossier dd’ant presentadu s’àtera die in Casteddu.

Segundu is datos de s’Istat mentovados in sa chirca, a s’acabbu de su 2022 s’ìsula teniat 1.575.028 residentes, cun 12.385 unidades in mancu cunforma a is 1.587.413 de s’annu in antis, cun un’ismèngua de su 0,8 % cunforma a is annos passados.

Sa populatzione furistera no at connotu agiomai mudadura, cun una crèscida pitica de su 0,4 % e cun 48.617 residentes in totu sa Sardigna: su 2022 est istadu su primu annu de crèscida a pustis de duos de ismèngua, cun su – 1,9 % in su 2021 e – 5,7 % in su 2020. E, mancari custos siant nùmeros bellos, sa pertzentuale de is istràngios in su totale de sa populatzione est abarrada firma a su 3,1%.

Si a un’ala s’edade mesana de sa populatzione est creschende, a s’àtera ala tenimus unu livellu de disterru artu meda e un’ismèngua demogràfica manna ingendrada dae una natalidade bassa, cun apenas 7695 criaduras nàschidas in su 2022, e – de custas – 338 nàschidas dae genitores istràngios.

Est crèschidu, però, su nùmeru de is persones chi ant seberadu de si pigare sa tzitadinàntzia italiana: 32 in prus cunforma a is 701 de su 2021 e addiritura 164 in prus cunforma a is 569 de su 2020.

Pro su chi pertocat sa presèntzia de is istràngios in is provìntzias sardas, cussa in ue nde ddoe at de prus est sa provìntzia de Tàtari cun 20.603 presèntzias; sighit sa tzitade metropolitana de Casteddu cun 5.103 istàngios; su Sud de Sardigna cun 5.376; sa provìntzia de Nùgoro cun 4.607 e sa provìntzia de Aristanis cun 2.928 residentes.

Segundu su dossier, a Sardigna nche arribant prus fèminas chi no òmines: prus che totu dae sa Romania, dae su Sènegal, dae su Marocu, dae sa Tzina e dae is Filipinas.

Antoni Nàtziu Garau

