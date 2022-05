Su Gazetinu, lunis 30 de maju de su 2022

Pagamentu de is pensiones – In provìntzia de Aristanis, pro chie tenet unu Libreddu de Isparànniu, unu Contu BancoPosta o una Postepay Evolution, is pensiones de su mese de làmpadas ddas ant a pagare cun acrèditu cumentzende dae mèrcuris 1 de làmpadas. Poste Italiane faghet a ischire chi giòbia chi benit 2 de làmpadas, Festa de sa Repùblica, cando is ufìtzios postales ant a èssere serrados pro su pùblicu, is titulares de Carta Postamat, Carta Libreddu o de Postepay Evolution ant a pòdere prelevare dinari in contante dae is 41 ATM Postamat disponìbiles in su territòriu provintziale, sena de dèpere andare a s’isportellu.

Pro no ingendrare cambaradas de gente, totu is pensionados chi nde cherent retirare su dinari in contante dae s’isportellu ant a pòdere andare a unu de is 75 ufìtzios postales de sa provìntzia, respetende – si faghet – custos turnos alfabèticos, chi balent pro is ufìtzios abertos 6 dies a sa chida:

is sambenados dae sa A sa C mèrcuris 1 de làmpadas; dae sa D a sa K chenàbura 3 de làmpadas; dae sa L a sa P sàbadu a mangianu 4 de làmpadas; dae sa Q a sa Z lunis 6 de làmpadas.

Pro connòschere sa turnatzione alfabètica in is ufìtzios postales abertos cun oràriu mudadu faghet a lèghere is avisos apicados in is ghennas de intrada o a abbaidare sa pàgina www.poste.it o a telefonare a su nùmeru birde 800 00 33 22.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.