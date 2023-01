Su Gazetinu, lunis 30 de ghennàrgiu de su 2023

In su 2022 a su portu de Aristanis – Santa Justa ddoe at arribadu prus pagu laore (- 15 %) e prodùsidos petrolìferos refinados (- 39,1 %), ma sunt crèschidas de su 207,5 % is importatziones de gas naturale lìcuidu, chi dae 3.000 tonnelladas chi nd’aiat arribadu ocannu passadu ocannu nd’at arribadu a tres bortas, est a nàrrere prus de 9.000.

Su retratu de is movimentatziones de mare in su portu de Aristanis – Santa Justa dd’at tiradu s’Autoridade de Sistema portuale de su mare de Sardigna. Ocannu passadu s’est connota un’ismèngua a pustis de sa crèschida de su 2021. De seguru pro more de sa gherra chi sa Rùssia at incarreradu s’ierru passadu contras de s’Ucraina e de s’incarimentu ispantosu de su prètziu de s’energia.

Ocannu passadu, in totu, intra de importatziones e esportatziones, in su portu ddoe sunt passadas agiomai 1,5 milliones de tonnelladas de mertze, unas 230.000 in mancu cunforma a su 2021. Un’ispera bella dda ghetat, però, s’abbiatzamentu de su sistema de is naves de crotziera. Si duos annos a immoe, pro more de sa Covid-19, a su portu de Aristanis – Santa Justa non ddoe aiat arribadu nemmancu una nave, in su 2022 de naves nd’at arribadu duas. Is passigeris isbarcados sunt istados 99, pagos, ma comente si siat est unu sinnale bellu de abbiatzamentu de cussu setore. Un’ispinta prus manna pro su setore at a arribare in su benidore dae sa Zona econòmica ispetziale chi est nàschida in is meses passados. Sa Zona econòmica ispetziale isbòligat, difatis, unu profetu mannu pro is impresas chi cherent investire in sa zona industriale.

Torrende a is datos cuncordados dae s’Autoridade de Sistema portuale de su mare de Sardigna, is nùmeros nde faghent essire a pìgiu una movimentazione prus de mertzes sòlidas chi non lìcuidas. E, mancari ddoe esseret sa gherra in Ucraina, is importatziones de alimentos, de mangimes e de sèmene pro ògiu sunt crèschidas de su 23,7 %. Ma sunt andadas bene fintzas is importatziones de carbone fòssile e lignite (+ 93,1 %), mentras sunt ismenguadas de su 17,7 % is esportatziones de minerales, tzimentu e carchina.

Antoni Nàtziu Garau

