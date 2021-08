Su Gazetinu, lunis 30 de austu de su 2021

Crabas, intzidente istradale – Intzidente istradale drammàticu eris a meritzeddu in sa Provintziale 1, chi aunit a pare Crabas cun Santu Giuanni de Sinis. Su bilàntziu, grae meda, est de unu mortu e oto ingortos. A su mortu ddi naraiant Alessandro Marcias, fiat un’informàticu e teniat 41 annos. Fiat originàriu de Aristanis, ma biviat in Funtana Mèiga. S’intzidente, acontèssidu unu pagheddeddu in antis de is noe de sero, at interessadu duas veturas e unu camper.

Aristanis, istèrgios pro sa regorta seberada – Mudat s’oràriu pro sa cunsigna de is istèrgios pro s’incarreru de su servìtziu nou de regorta seberada de s’àliga in Aristanis. Dae oe a chenàbura 3 de cabudanni, su logu de cunsigna de Formula Ambiente, in s’Ecopoint de bia de Lionora, at a abèrrere su lunis, su mèrcuris e sa chenàbura a mangianu, dae is noe a sa una, e su martis e sa giòbia a merie, dae is tres e mesu a is sete e mesu. Est abertu ancoras su logu de cunsigna de bia de Parigi, ananti de s’Ultragas, dae su lunis a su sàbadu, dae is noe a sa una.

Aristanis, bìsitas a sa turre de Marianu II – Sighint cun renèssida bella is bìsitas a sa turre de Marianu II, in Aristanis. Dae sa Fundatzione Aristanis, chi contivìgiat is intradas a sa turre, faghent a ischire chi su monumentu de s’Edade de mesu praghet a is turistas, ma fintzas a is aristanesos. Is bìsitas ghiadas si faghent siat a mangianu, dae is deghe a sa una, siat a merie, dae is chimbe a is oto. Me in is dies de sa manifestatzione “Còmporas a suta de is isteddos” faghet ancoras a bisitare su monumentu a de note, dae is sete e mesu a is deghe e mesu.

Antoni Nàtziu Garau

