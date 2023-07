Su Gazetinu, lunis 3 de trìulas de su 2023

Rassigna “Leghende ancoras paris” – In Aristanis, a sa basca de su mese de trìulas non si ddoe parat fronte isceti chirchende de s’infriscare in s’abba lìmpida de is prajas de sa provìntzia, ma fintzas leghende carchi libru bellu, in sa friscura de is meritzeddos cun s’editzione de istadiale de “Leghende ancoras paris”, sa rassigna literària de sa Libreria Mondadori de Aristanis chi proponet duas fileras de addòbios in duos logos diferentes.

Sa prima at a èssere “Martis de trìulas in su Museu Diotzesanu”, cun tres martis in ue, a is noe oras de merie, s’ant a presentare in su museu tres libros. Si cumentzat cras, martis 4 de trìulas, cun “Grogu Sardu 2 – Un’àteru istadiale”. Iscritu dae prus de duas manos cun un’ambientatzione totu sarda, su romanzu permitit de fàghere unu biàgiu peri mistèrios, delitos e crìmines chi si nde incurant iscruculladores non semper abbistos.

Chida chi benit Giulio Neri at a presentare su “Repertòriu pro manu manca”, cun protagonista s’ex pianista rutu in disgràtzia Tristano Ruju e s’isfortzu suo pro si sarvare dae s’isperevundu. Sa rassigna at a acabbare su 25 de trìulas cun “In antis de sa fide” de Gian Matteo Corrias, unu sàgiu chi faghet a cumprèndere mègius ite est istada sa cultura romana.

S’àtera filera de addòbios de sa rassigna, intitulada “Leghende in giardinu”, dd’at a acasagiare bator meritzeddos, semper a is noe oras, su Ros’e Mari Farm e Green house de Donigala. Si cumentzat su 7 de trìulas cun “Su bolu de su corbu ambiddàrgiu”, unu romanzu de Pier Bruno Cosso essidu friscu friscu in su 2023. S’òpera tenet a protagonista a Istèvene, unu bancàriu chi, agatados 18 milliones de èuros in su contu suo, pigat su determinu de si nche fuire pro mudare vida, cun acadessimentos malos a crèere.

Su 13 de trìulas Vanni Lai at a presentare “Sa Cantadora”, unu romanzu ambientadu in sa Sardigna de primìtzios de su Noighentos e chi bolet torrare a iscobèrrere sa figura de sa paristòria de sa Cantadora, s’ùnica fèmina chi faghiat a trivas cun is òmines in sas garas a chiterra. Chenàbura 21 de trìulas at a tocare a Emiliano Deiana cun “S’infinidu in un’iscuta”, unu biàgiu longu peri simanas diferentes piessignadas dae personàgios dannàrgios e sarvadores, chi ti nche ammajant.

In s’ùrtimu addòbiu s’at a presentare “Unu tempus nche fiat S’Asinara” de Giampaolo Cassita, su 27 de trìulas: propassende sa biografia simpre de custu personàgiu, s’òpera faeddat de sa vida de Gianfranco Massidda, ùrtimu fanalista de S’Asinara, inghiriadu dae sa paghe, dae sa soledade e dae is sonos de su mare ebbia.

Antoni Nàtziu Garau

