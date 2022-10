Su Gazetinu, lunis 3 de santigaini de su 2022

Est agabbada cun sa bìnchida de Zante sa prima editzione istòrica de sa Currera internatzionale a s’aneddu. Sa manifestatzione dd’ant fata eris a merie in Aristanis.

Si bolet furriare a èssere un’apuntamentu itinerante pro fàghere acostiare a pare tzitades a tesu de pare chentinas e chentinas de chilòmetros, aunidas gràtzias a is caddos e a is curreras istòricas a caddu, intra de custas sa Sartìllia e s’Alka de Signo.

Sa currera internatzionale a s’aneddu dd’ant cuncordada sa Fundatzione de Aristanis e s’Assessoradu de sa Cultura de su Comune de Aristanis. Sa currera dd’ant fata me in is istruturas de sa Soe, in Sa Rodia.

Ant fatu a trivas cadderis de Aristanis, ma fintzas de Òsile e de is tzitades croatas de Signo e Barban. Ddoe fiant presentes delegatziones de Sulmona e de Zante. Unos cantos cadderis aristanesos, in prus, ant curtu pro àteras tzitades.

Sa Currera internatzionale a caddu est cumentzada cun un’isfilada, ghiada dae is Carabineris a caddu de s’istatzione de Foresta Burgos. A palas de issos totu is àteros cadderis, duos pro ònnia tzitade rapresentada. Luegos a pustis est comintzada sa currera a s’aneddu, antzis a is tres aneddos, onniunu cun unu diàmetru diferente e, pro custu, cun unu puntègiu diferente.

Primu in classìfica est lòmpidu Riccardo Migheli pro Òsile, su de duos s’aristanesu Paolo Faedda, chi però at curtu pro s’ìsula greca, sa de tres imbetzes est arribada s’aristanesa Emanuela Colombino, in gara pro Sulmona.

Antoni Nàtziu Garau

