Su Gazetinu, lunis 29 de maju de su 2023

Cun is premiatziones de su Mundiale Subra 35 e de s’Europeu giovanile de kiteboarding eris in Turri Manna est acabbadu su de tres addòbios isportivu de importu internatzionale chi s’est fatu in custu beranu in provìntzia de Aristanis.

In s’acabbu de martzu si fiat cumentzadu cun su Grandu Prèmiu de Sardigna, tapa de su Mundiale di motocross chi s’est curtu in sa pista de Is Montigros de Rena de Arriora.

Oto dies a oe si fiat sighidu in Tramatza, cun su Mundiale de Supermoto. Fintzas a sa maia de is kite, chi ant abbiatzadu e coloradu s’ùrtima chida aristanesa. Su tìtulu continentale giovanile dd’ant bintu s’asulu Riccardo Pianosi e sa frantzesa Heloise Pegourie, mentras su Mundiale Subra 35 dd’ant bintu su turcu Ejder Ginyol e sa thailandesa Benyapa Jantawan.

Is Mundiales de mototzicleta e is manifestatziones de kite ddos at patrotzinados s’Assessoradu de su Turismu de sa Regione Sardigna. Gràtzias a custos addòbios isportivos sa provìntzia de Aristanis dd’ant connota in totu su mundu, regalende a su territòriu un’antìtzipu de istajone arta de turismu.

E in is pròpias dies chi Turri Manna s’est furriada a èssere sa domo de su kite internatzionale, a Aristanis ddoe est arribada fintzas sa nave de crotziera Costa Diadema, cun unu frùmene de turistas chi at bisitadu sa tzitade, sa borgata marina, is bellesas de su Sinis, ma fintzas su nuraghe Losa e su putzu sagradu de Santa Cristina.

Dae su 2 a su 10 de làmpadas, in prus, Aristanis at a acasagiare in is campos de su Tzentru isportivu federale “Tino Carta”, in Sa Rodia, is Europeos de fùbalu a 7 pro atletas cun tzerebrolesione. Oe sunt giai arribados a tzitade siat is giogadores, siat is acumpangiadores issoro, unas 300 persones chi ant a prenare tres albergos e ant a andare in giru peri sa provìntzia, pro iscobèrrere is bellesas ambientales e culturales suas.

Me in s’istadiale imbeniente, imbetzes, in Turri Manna, me in is istruturas de Eolo Beach Sports, ant a torrare a fàghere is Internatzionales de tennis de praja.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.