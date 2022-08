Su Gazetinu, lunis 29 de austu de su 2022

Cumentzada sa festa de Nostra Sennora de su Remèdiu – Est cumentzada eris a merie cun una fiacolada e una prufessone manna sa festa pro su de 70 anniversàrios de s’incoronamentu de s’istàtua de Nostra Sennora de su Remèdiu.

Chentinas e chentinas de fideles sunt mòvidos dae sa Sea de Santa Maria, in Aristanis, pro acumpangiare a Nostra Sennora peri is bias de sa tzitade. Sa prufessone at tocadu a pustis cara a Ponti Mannu e a sa Basìlica de su Remèdiu.

Oe cumentzant is Novenas, chi ant a agabbare martis 6 de cabudanni. S’apuntamentu est ònnia die a is chimbe de merie pro su Rosàriu de sa comunidade e sa Novena de su connotu, a is ses imbetzes ant a fàghere sa Missa. A is oto e mesu ddoe at a àere un’àteru Rosàriu e a is noe oras sa de duas Novenas.

Mèrcuris 7 de cabudanni s’addòbiu prus abetadu, sa tzerimònia pro is 70 annos dae s’incoronamentu de Nostra Sennora. Sa Missa solenne dd’at a ghiare su cardinale Mauro Gambetti, vicàriu generale de Paba Frantziscu, mandadu a s’aposta a Aristanis pru custa ocasione.

Sa Missa at a cumentzare a is ses de merie in sa pratza in dae in antis de sa Basìlica e dd’ant a cuntzelebrare, paris cun cardinale Gambetti, is archipìscamos e is pìscamos de Sardigna e is prèides de su Capìtulu metropolitanu.

Giòbia 8 de cabudanni ant a fàghere una Missa ònnia ora, dae is chimbe de mangianu a mesudie. Un’àtera Missa dd’ant a fàghere a is chimbe e un’àtera a is ses, ghiada – custa – dae s’archipìscamu de Aristanis, munsennore Roberto Carboni. In fines, a is noe oras de merie, ddoe at a èssere sa Missa ghiada dae munsennore Gianfranco Murru.

Chenàbura 9 de cabudanni, a prus de tres Missas (sa de is chimbe de merie at a èssere pro is malàidos e dd’at a fàghere para Gianluca Longobardi), a is noe oras de merie ddoe at a èssere unu cuntzertu sinfònicu contivigiadu dae su coro gospel ghiadu dae professore Salvatore Saba.

In sa festa de su Remèdiu, chi faghet parte de su programma de su mese de Cabudanni Aristanesu, rassigna cuncordada dae su Comune de Aristanis, si ddoe ant a pòdere agatare fintzas paradas de bendiolos ambulantes, cun màndigos bonos e mercantzias de ònnia genia.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Autònoma de Sardigna, L.R. 22/2018, art. 22.