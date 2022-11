Su Gazetinu, lunis 28 de onniasantu de su 2022

In Nurachi torrant a cuncordare sa festa de Santa Lughia, rica de traditzione – Sa bidda de Nurachi si preparat pro afestare a Santa Lughia e pro regordare una costumàntzia antiga, unu paru de presentada in sotziedade de is giòvanas de sa bidda. Ant a èssere issas, difatis, chi ant a allùghere su foghilone e a cuncordare, a inghìriu a inghìriu de su fogu, su baddu. S’apuntamentu est pro su 12 de nadale, a merie, cando ant a torrare a abbiatzare su ritu de Sa Priorissa e Is Oberajas, una costumàntzia acapiada a su cultu de Santa Lughia, missa de lughe e amparadora de sa vista.

Sa festa nurachesa tenet unu programma de apuntamentos ricu meda, pro avalorare su connotu e is mandiares de sa bidda. Dda cuncordat sa Pro loco de Nurachi a manos de pare cun su Comune de Nurachi e cun s’Assessoradu regionale de su Turismu.

Su primu apuntamentu est pro sàbadu 10 de nadale, a ora de is chimbe e mesu de merie. Is cantinas ant a abèrrere is ghennas a is bisitadores e ant a fàghere parte de su caminu enogastronòmicu e de càntigos “Cantinas in festa … Tres cantinas, tres cantadas, tres calidades de binu e tres mandiares de su connotu nurachesu”.

Sa die in fatu, domìnigu 11 de nadale, in sa parte antiga de Nurachi ddoe ant a cuncordare su mercadu de Santa Lughia, cun is mustras contivigiadas dae is artesanos e sa bèndida de is produsimentos issoro. A mangianu ddoe at a èssere “Sonos e Mastros”: si ddoe ant a pòdere bìere a is artesanos traballende, pro fàghere a connòschere a su bisitadore is artes antigas.

Semper domìnigu 11 de nadale s’at a pòdere gosare de is Màndigos de bia nurachesos, cun is mandiares de su connotu de sa bidda e cun sa tastadura de calidades diferentes de binu. A merie, imbetzes, ddoe at a èssere sa “Sa Festa in pratza” cun baddos sardos, tastaduras de produsimentos de sa bidda, petza arrostida, castàngia e binu. A is oto e mesu, a primu note, ant a fàghere su “Baddu de sa Priorissa”, una festa in onore de sa Priorissa e is Oberajas.

Lunis 12 de nadale s’at a pòdere bisitare, cumentzende dae is chimbe de sero, una mustra-mercadu. A is ses e mesu ant a allùghere su foghilone ispantosu in onore de Santa Lughia e, a pustis, ddoe at a èssere “Sa Festa in pratza”.

Martis 13 de nadale, a is deghe de mangianu, sa festa religiosa at a acabbare cun su cumprimentu de sa promissa in onore de Santa Lughia dae parte de Sa Priorissa e de is Oberajas.

In ocasione de s’editzione 2022 de is Notes de Santa Lughia, in Nurachi ant postu paris unu muntone de fotografias, chi s’ant a pòdere bìere in sa mustra intitulada “Unu sèculu de Santa Lughia” e chi ant a permìtere de connòschere comente fiat sa bidda in is annos Baranta de su sèculu passadu.

Antoni Nàtziu Garau

