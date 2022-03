Su Gazetinu, lunis 28 de martzu de su 2022

Ùnica regione chi fiat abarrada in zona groga, dae oe sa Sardigna torrat in zona bianca. Una torrada chi antìtzipat de una pariga de dies s’agabbu de s’istadu de emergèntzia in Itàlia. Dae giòbia, difatis, is proibimentos chi ancoras sunt in vigèntzia ant a isparèssere a pagu a pagu.

Intrada a is logos de traballu – Dae su 1 de abrile totus, fintzas is chi tenent prus de 50 annos, ant a pòdere intrare a su logu de traballu cun su Lassapassare birde de base e, dae su 1 de maju, non ddoe at a èssere prus s’òbligu de su Lassapassare. Is chi faghent una professione sanitària tenent s’òbligu de si vatzinare.

Lassapassare birde pro atividades e servìtzios – Dae su 1 de abrile non ddoe at a èssere prus s’òbligu de su Lassapassare birde pro is servìtzios de ristoratzione in logu abertu e pro sètzere in is mezos de trasportu pùblicu locale o regionale.

Maschereddas – Fintzas a su 30 de abrile abarrat s’òbligu de si pònnere sa mascheredda FFP2 in is mezos de trasportu; pro ispetàculos abertos a su pùblicu chi si faghent in logu serradu o abertu, in salas de teatru, salas pro cuntzertos, salas de tzìnema, locales de istentu e in ue si sonat mùsica in presèntzia e in àteros locales sìmiles, pro addòbios e cumpetitziones de isport. Dae su 1 de abrile in su logu de traballu at a bastare a si pònnere sa mascheredda chirùrgica. Sa pròpia cosa ant a dèpere fàghere is traballadores de domo e is chi faghent servìtzios pro sa famìllia. Abarrat s’òbligu de si pònnere sa mascheredda in logu serradu, francu in is domos privadas.

Iscola – Cumentzende dae s’iscola primàrgia, in presèntzia de a su mancus bator positivos intra de is dischentes, is fainas didàticas sighint in presèntzia. Is maistros e is pitzocheddos chi tenent prus de ses annos s’ant a dèpere pònnere sa mascheredda FFP2 in is deghe dies a pustis dae cando sunt bènnidos a pare cun unu sugetu positivu. Is dischentes positivos ant a pòdere torrare in classe mustrende su resurtadu de unu test antigènicu lestru o molecolare negativu.

Cuarantenas e isulamentu – Dae su 1 de abrile at a dèpere abarrare in isulamentu in domo isceti chie nd’at piscadu su virus. Chie est bènnidu a pare a istrintu cun una persone positiva at a dèpere respetare su miramentu dae sese (mascheredda FFP2 pro 10 dies dae s’ùrtimu cuntatu, test a sa prima essida de is sinnales de sa maladia e, si no essit sinnale perunu, in sa de chimbe dies dae s’ùrtimu cuntatu).

Antoni Nàtziu Garau

