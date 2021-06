Su Gazetinu, lunis 28 de làmpadas de su 2021

Maschereddas, in logu abertu faghet a non si ddas pònnere – Cumentzende dae oe, cando nos agatamus in logu abertu, nudda maschereddas contras de su Coronavirus. Comente si siat bolent postas cando nos agatamus in situatziones de atropèlliu de gente. Dd’ant apostivigadu is autoridades sanitàrias.

Ilartzi, vatzinos fuliados – Mancant is vatzinos pro is chi tenent prus de 12 annos, ma 200 doses de su vatzinu Pfizer nche ddas ant fuliadas. Est acontèssidu in Ilartzi, in ue sunt istados in pagos chi si sunt presentados in su Tzentru pro is vatzinos cuncordadu in sa palestra de bia de Volta, pro initziativa de s’Unione de is Comunes de su Guiltzier e de su Distretu sanitàriu de Ilartzi-Bosa. Ant fintzas chircadu de tramudare de presse is vatzinos a Nùgoro, pro ddos impreare in su cabulogu de sa Barbàgia, ma fiat tropu tardu, pro ite ca fiat passadu tropu tempus dae cando ddos aiant iscongelados, cunsideradu fintzas su tempus pro nche ddos fàghere lòmpere a Nùgoro.

Crabas, tunda noa – S’at a inaugurare cras sa tunda provisòria cuncordada in su rugheri intra de Crabas e Turri Manna, est a nàrrere intra de is bias provintziales 1, 6 e 94. Sunt is bias chi portant a is prajas prus nòdidas e abitadas de su Sinis. Sa tunda dd’abetaiant dae annos meda e diat dèpere antitzipare s’òpera definitiva, chi amegant de dda progetare. Su rugheri, cunsideradu su tràficu chi ddoe passat in s’istadiale, si fùrriat a èssere unu de is prus perigulosos e, pro more de sa perigulosidade, dae tempus meda si sunt pesadas chèscias pro ddu fàghere prus seguru.

Antoni Nàtziu Garau

