Su Gazetinu, lunis 28 de freàrgiu de su 2022

In Arborea cuncordant torra sa Fiera de sa laurera: ddoe at a èssere fintzas sa Sagra de sa fràgula – S’at a fàghere sàbadu 30 de abrile e domìnigu 1 de maju in Arborea sa Fiera de sa laurera e sa Mustra de su bestiàmene. Dd’ant istabilèssidu in un’addòbiu intra de is rapresentantes de su Comune, de sa Pro Loco de Arborea e de s’Assòtziu de is allevadores de sa Regione Sardigna.

In sa Fiera ddoe ant a èssere sa Mustra-mercadu de is màchinas e de is trastos pro sa laurera (lòmpida a sa de 37 editziones), is paradas dedicadas a àteros setores mertzeològicos e sa Sagra de sa fràgula, contivigiada dae is fragulicultores de Arborea (chi lompet ocannu a su de 34 annos de faghimentu).

Cunfirmada fintzas sa Mustra regionale de is bacas de ratza moresina e frisona italiana, a incuru de s’Assòtziu de is allevadores de sa Regione Sardigna, lòmpida a sa de 27 editziones.

Sa rassigna dda patrotzinat s’Assessoradu regionale de s’Agricultura.

Su cuncordu e su faghimentu de sa Fiera ant a dèpere respetare is pretzetos sanitàrios chi ant a èssere in vigèntzia in cussa simana, cun s’ispera chi siant prus lèbios gràtzias a s’ismèngua de sa presèntzia de su Coronavirus.

De su coordinamentu ocannu puru si nd’ant a incurare s’Amministratzione comunale e sa Pro Loco de Arborea.

Su presidente de sa Pro Loco de Arborea Paolo Sanneris at fatu a ischire chi dae lunis 7 de martzu, in Fiera, at a abèrrere sa segreteria de organizatzione pro frunire informos a su pùblicu e a is siendas chi ant a pigare parte a sa mustra. A s’addòbiu, ònnia annu, ddoe pigant parte operadores meda de custu setore.

Antoni Nàtziu Garau

