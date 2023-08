Su Gazetinu, lunis 28 de austu de su 2023

In tempos de crisi energètica, est pretzisu meda a agatare fontes de energia alternativas e annoàbiles: intra de is chi si proponent de prus ddoe sunt is turbinas a bentu. Gràtzias a comente totu est fata e a su bentu chi ddoe sulat, sa Sardigna est unu de is mègius logos pro ddoe cuncordare custa genia de impiantos, chi cun is palas mannas fùrria-fùrria diant pòdere produire prus de 56 gigawatt de energia annoàbile.

Acontesset, però, chi is sotziedades e is siendas elètricas provant a si fàghere aprovare is progetos issoro pro sa nàschida de parcos eòlicos noos sena de chircare is comunes interessados, ma presentende is progetos in deretura a su Ministeru de s’Ambiente. Is sìndigos, duncas, sunt pistighingiados meda: s’ùrtimu esempru est su de s’impiantu eòlicu nou chi diant bòlere fàghere in provìntzia de Aristanis, in sartu de Sèneghe, Narabuia, Sabarussa, Santeru, Tzeddiani e Siamajore.

Su bèsperu de Mesaustu, a custos Comunes ddoe at arribadu unu fascìculu de 500 pàginas, chi bolet istudiadu a intro de su 9 de cabudanni pro pòdere rispòndere a sa domanda de osservatziones e pro mandare oponiduras eventuales a su progetu. Una manera de fàghere chi at fatu inchietare a is sìndigos, chi si chèsciant pro ite ca nde ddis ant furadu su podere de pigare determinos e de programmare s’isvilupu de is logos chi amministrant, cun sa Regione Sardigna issa puru segada foras dae is progetos de su Guvernu de Roma, comente si no aeret tentu nudda de nàrrere.

A pagu cosa sunt serbidos, pro como, sa nàschida de unu Comitadu sardu contra de is progetos de is parcos eòlicos a primìtzios de custu mese e sa chèscia fata in Casteddu, in dae in antis de su Palàtziu de sa Regione: su Guvernu natzionale andat a in antis pro contu suo e a is tzitadinos ddis tocat de atzetare is determinos pigados in Roma, chi nemmancu is sìndigos nde ischint nudda.

Pro cussu, sa Regione provat a fàghere intèndere sa boghe sua, ponende paris is Comunes pro chircare de firmare is 700 progetos arribados totu in una a is mesas de is sìndigos sardos. “Su chi est acontessende in custas dies, est a nàrrere chi lompent autorizatziones pro su fràigu de impiantos de energia annoàbile sena de àere cumpartzidu is progetos cun is Comunes e cun sa Regione, est sa proa chi s’illebiadura normativa in contu de energias annoàbiles at fatu a manera chi custos determinos si pighent in Roma ebbia, mentras sa Regione e is Comunes interessados diant dèpere isceti cunfirmare su chi ant giai apostivigadu is àteros”, at decraradu s’assessora regionale de s’Indùstria, Anita Pili.

Antoni Nàtziu Garau

