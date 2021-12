Su Gazetinu, lunis 27 de nadale de su 2021

Un’agiudu a is malàidos oncològicos – Su Comune de Aristanis at istabilèssidu de dare una manu de agiudu a sa Lilt pro sa còmpora de unu cascu chemioteràpicu, un’aina chi agiudat a parare fronte a sa pèrdida de is pilos pro more de is terapias contras de de su càncaru.

Sa Giunta de Lutzu, a tenore de sa proposta de s’assessora de is Servìtzios sotziales Carmen Murru, at deliberadu de dare su patrotzìniu, cun una cumpartetzipatzione de 2.400 èuros, a sa regorta de dinari incarrerada dae sa Lilt, chi diat chèrrere cumentzare s’annu nou cun unu donu a is fèminas chi gherrant contras de su tumore, pro illebiare is efetos negativos de sa terapia.

Sa punna de sa setzione aristanesa de sa Lega italiana pro sa gherra contras de is tumores, difatis, est cussa de comporare in is primos meses de ocannu chi benit su Scalp Cooler, unu cascu infriscadore chi ismènguat sa pèrdida de is pilos ingendrada dae sa chemioterapia.

S’ischit cantu est de importu, pro una persone chi gherrat contras de su càncaru, a tènnere fide e ispera bella in sa gherra crispa contras de sa maladia, e sa pèrdida de is pilos est una de is cunsighèntzias prus dificultosas e malas a suportare in sa simana de sa terapia. Su cascu infriscadore tenet sa tarea de agiudare a is fèminas a propassare custu momentu de dificultade, atzetende de cumbàtere cun totu is fortzas contras de su tumore, sena de si lassare bìnchere dae s’iscoramentu. E custu l’ischit fintzas s’Amministratzione comunale, chi bolet agiudare sa Lilt a comporare custu traste.

Antoni Nàtziu Garau

