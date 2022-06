Su Gazetinu, lunis 27 de làmpadas de su 2022

S’ògiu de Aristanis protagonista in su Prèmiu natzionale Monteferru – A pustis de unos cantos annos chi ddoe mancaiat, s’ògiu ermanu prodùsidu in provìntzia de Aristanis nch’est torradu a artziare a su parcu de su Cuncursu natzionale Monteferru, lòmpidu a sa de bintighimbe editziones. S’ògiu S’Ard – Pluricultivar de s’Impresa Agrìcula Franco Ledda, ghiada dae su mèigu nòdidu meda in Aristanis, at bintu su primu prèmiu in sa setzione Pluricultivar. A sa pròpia sienda ddi sunt tocadas fintzas duas atestatziones de bàntidu.

Un’àteru ògiu aristanesu, Ollu, de sa Sienda Agrìcula Rovelli, ghiada dae Maria Francesca Perra, at bintu imbetzes su prèmiu pro sa mègius cunfetzione. A sa pròpia sienda dd’ant dadu fintzas un’atestatzione de onore.

Sa tzerimònia de premiatzione de su Cuncursu natzionale pro s’ògiu ermanu Monteferru dd’ant fata eris in Sèneghe.

A su Cuncursu ddoe ant pigadu parte unas setanta etichetas de unas sessanta siendas produsidoras de totu Itàlia, duas fintzas de foras de Itàlia.

Su cuncordu de sa de bintighimbe editziones de su Prèmiu natzionale pro s’ògiu ermanu Monteferru dd’at contivigiadu unu comitadu chi nde faghent parte sa Càmera de Cummèrtziu de Casteddu-Aristanis, su Comune de Sèneghe, is Agentzias Agris Sardigna e Laore Sardigna, s’Universidade de is Istùdios de Casteddu – Dipartimentu de Sièntzias de sa vida e de s’Ambiente, s’Unione de is Comunes Monteferru-Sinis, a manos de pare cun s’Assòtziu natzionale “Tzitades de s’ògiu”.

Su Prèmiu Monteferru est una de is manifestatziones natzionales prus de importu in custu setore.

Antoni Nàtziu Garau

